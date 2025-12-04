Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της υδροδότησης μεγάλου μέρους του Δήμου Αγίου Νικολάου αποτελεί η σημερινή (4/12/2025) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου κατασκευής αγωγού προσαγωγής νερού από το Φράγμα Αποσελέμη προς τις περιοχές Νεάπολης, Σισίου, Μιλάτου, Νικηθιανού, Λιμνών, Καστελίου Φουρνής, Φουρνής, Χουμεριάκου, Λακωνίων, Κριτσάς, Ελούντας και του οικισμού της Πλάκας. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ που είχε δημοσιευτεί στην ΑΝΑΤΟΛΗ τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του δήμου: “Το έργο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης, εξασφαλίζοντας σταθερότερη και επαρκή υδροδότηση για κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της παροχής νερού σε περιοχές με υψηλές τουριστικές ανάγκες και όχι μόνο – και ειδικά σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία ολόκληρη η Ανατολική Κρήτη αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (ΔΕΥΑΑΝ) συνέβαλε αποφασιστικά στην ωρίμανση της συγκεκριμένης μελέτης, στη διεκδίκηση της χρηματοδότησής της, προκειμένου να φτάσει στο τελικό στάδιο της δημοπράτησης από τον ΟΑΚ.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης και ο πρόεδρος του ΟΑΚ Θεόδωρος Νίνος, εξέφρασαν από κοινού την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη, υπογραμμίζοντας τη στενή συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο πλευρών για την προώθηση και επιτάχυνση των απαραίτητων διαδικασιών για την εκτέλεση του έργου.

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης: «Η σημερινή απόφαση του ΟΑΚ αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον Δήμο μας και ειδικότερα για τις περιοχές που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες υδροδότησης λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Με τη στενή συνεργασία και την υποστήριξη του ΟΑΚ, κάνουμε ένα καθοριστικό βήμα για την επίλυση ενός χρόνιου ζητήματος και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής. Συνεχίζουμε με συνέπεια και σχέδιο, ώστε το έργο να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό».

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΑΝ Κωνσταντίνο Αφορδακό και το στελεχιακό δυναμικό της Υπηρεσίας για τις συστηματικές και αποτελεσματικές προσπάθειές τους, που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και στη σημερινή ώριμη φάση του έργου.