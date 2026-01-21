Σημαντικά θέματα περιελάμβανε η Λογοδοσία διμήνου Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2025. Η συνεδρίαση διεξήχθη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, υπό την προεδρία της κ. Μαρίας Νικητάκη. Η συνεδρίαση ήταν εξ αναβολής, αφού ήταν προγραμματισμένη την Τετάρτη 14, αλλά λόγω του τραγικού συμβάντος που στοίχησε τη ζωή του 16χρονου Γιάννη και συγκλόνισε όλη την τοπική κοινωνία, αναβλήθηκε. Μάλιστα συνολικά το Δ.Σ. αλλά και ο καθένας που έλαβε το λόγο στην διάρκεια της συνεδρίασης, εξέφρασαν την θλίψη για τον θάνατο του παιδιού καθώς και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Για την τιμή του νερού

Η «ενημέρωση σχετικά με την αύξηση στο πάγιο για την ύδρευση με εντολή Δημάρχου που αποδέχτηκε η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ» ήταν το πρώτο θέμα της συνεδρίασης Λογοδοσίας. Τέθηκε από τον Δημοτικό Σύμβουλο μειοψηφίας και μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ κ. Γιάννη Αναγνωστάκη. Στις 24/12/25, όπως ανέφερε αρχικά ο κ. Αναγνωστάκης, απεστάλη η θεματολογία με την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΣ για την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ για το 2026 εν όψει της συνεδρίασης που διεξήχθη 30 Δεκεμβρίου. Στην εισήγηση μεταξύ άλλων αναφερόταν η σύνταξη του πίνακα προσδιορισμού χρηματοοικονομικού κόστους βάσει του προτύπου που χορηγήθηκε σε όλες τις ΔΕΥΑ από την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) «ο οποίος βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους 2025 και των προβλέψεων (προϋπολογιστικά) των αποτελεσμάτων του έτους 2026 εξάγει ως αποτέλεσμα, το ποσοστό επί της εκατό (%) που πρέπει να καλυφθεί, δηλαδή 1.20% για το έτος 2025 και 0.003% για το έτος 2026».

Επίσης αναφερόταν, όπως πρόσθεσε, οι λόγοι βάσει των οποίων η πρόταση σύμφωνα με την εισήγηση, του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΣ ήταν να παραμείνει ως έχει η τιμή του νερού ανά κυβικό μέτρο για όλες τις κλίμακες κατανάλωσης, για όλες τις κατηγορίες και Ζώνες καθώς και τα υπόλοιπα τέλη και χρεώσεις, όπως έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 155/2024 απόφαση. «Με βάση όλα τα παραπάνω και όπως αυτά αναλύθηκαν, εκτιμούμε ότι η συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική για το οικονομικό έτος 2026, διασφαλίζει τα απαραίτητα έσοδα της Επιχείρησης (το ελάχιστο κόστος), για την κάλυψη του Χρηματοοικονομικού Κόστους για την λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων της, καθώς και όλων των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την σωστή κι εύρυθμη όλων των υπόλοιπων υπηρεσιών της Επιχείρησης, δηλαδή έχει επιτευχθεί η Ανάκτηση Κόστους, όπως επιτακτικά ορίζει ο Νόμος και η ΚΥΑ, ο προϋπολογισμός της Επιχείρησης για το έτος 2026 θα ισοσκελιστεί και παράλληλα θα ισχύει η ανταποδοτικότητα των τελών», κατέληγε η εισήγηση.

Κι ενώ, όπως ανέφερε ο κ. Αναγνωστάκης, δεν υπήρχε άλλη εισήγηση μέχρι την συνεδρίαση, που να δικαιολογεί αύξηση, τελικά προτάθηκε από το Διευθυντή της επιχείρησης «μας είπε επί λέξει: Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω ως εισήγηση, αλλά ήρθε εντολή Δημάρχου για αύξηση ενός ευρώ οριζόντια τα πάγια τέλη ανά μετρητή νερού. Και υπήρχαν κι άλλοι στην συνεδρίαση δεν ήμουν μόνο εγώ» πρόσθεσε ο κ. Αναγνωστάκης κάνοντας λόγο για μία απαράδεκτη, άδικη κι αντιδημοκρατική παρέμβαση.

Εστιάζοντας στα οικονομικά στοιχεία επεσήμανε ότι το 2025 το πάγιο ανά τρίμηνο ήταν 19,22 με ΦΠΑ (το ΦΠΑ η ΔΕΥΑ το αποδίδει, αλλά ο καταναλωτής το πληρώνει, δεν το παίρνει πίσω -όπως τόνισε ), το 2026 το πάγιο με την αύξηση είναι 22,94. «Άρα η αύξηση είναι 3,72% μαζί με το ΦΠΑ ανά τρίμηνο αλλά η αύξηση της ΔΕΥΑΣ έχει γίνει ανά μήνα. Η ΔΕΥΑΣ αυτή τη στιγμή έχει 16.000 υδρομετρητές ενεργούς, 20.000 είναι συνολικά. Αυτό μεταφράζεται σε 250.000 ευρώ με ΦΠΑ χαράτσι στις πλάτες του σητειακού λαού», τόνισε ο κ. Αναγνωστάκης προτείνοντας μεγαλύτερη αύξηση στα πάγια και στην κατανάλωση τραπεζών, ενεργειακών ομίλων, μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, έλεγχο στις κολυμβητικές δεξαμενές ώστε να περιοριστεί η χρήση νερού δεδομένων των αναγκών των αγροτικών καλλιεργειών. Τέλος, σημείωσε ότι η Δημοτική αρχή έχει προχωρήσει ήδη σε αύξηση τελών σε όλες τις κατηγορίες (δημοτικά τέλη, ΔΕΥΑΣ, άρδευση) και ακολουθεί την πολιτική της κυβέρνησης όντας το μακρύ χέρι της.

Ο Δήμαρχος Σητείας ρώτησε ακολούθως τον κ. Αναγνωστάκη τι εννοούσε μιλώντας για αύξηση με εντολή Δημάρχου και ο κ. Αναγνωστάκης απάντησε «γιατί μας είπε ο Διευθυντής ότι τον πήρατε τηλέφωνο και του είπατε να βάλετε αύξηση ένα ευρώ ανά μετρητή».

Για την κάλυψη του ελάχιστου κόστους

Λαμβάνοντας το λόγο ο Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Σταύρος Συλλιγαρδάκης ανέφερε ότι οι τιμές είναι καθαρές, χωρίς ΦΠΑ κι ότι ο Δήμαρχος ουδέποτε πήρε κανέναν τηλέφωνο «ή επηρέασε κανέναν από εμάς. Εμείς εκλεχθήκαμε από τους ανθρώπους, ο Δήμαρχος μας εμπιστεύτηκε, εμείς κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε για την επιχείρηση και για τους δημότες». Προχώρησε παράλληλα σε μία αναδρομή σε ό,τι αφορά τη ΔΕΥΑΣ αναφέροντας ότι η τελευταία αύξηση στα τέλη ύδρευσης αποχέτευσης ήταν Οκτώβριο, Νοέμβριο του 2019, «που βρήκαμε ένα προβληματικό ισολογισμό τριών ετών 2016,2017,2018 σε σημείο να μην έχουμε στο ταμείο 3.000 να φτιάξουμε μια τρόμπα φορτηγού να μπορούμε να μεταφέρουμε το σκαφτικό μηχάνημα.

Βάλαμε λοιπόν την αύξηση, 1 ευρώ στο υδρόμετρο το μήνα. Τα υδρόμετρα δεν είναι 16.000 είναι 15.000 και ο λογαριασμός 180.000 το χρόνο. Αφού ομαλοποιήσαμε τον ισολογισμό πήραμε δάνειο από το υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Δήμου -δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί η ΔΕΥΑΣ – κι εμείς με πάγια χρηματική εντολή πληρώνουμε το Δήμο. Πληρώσαμε τα αναδρομικά (πέντε ετών, τους είχαν κόψει με τα μνημόνια, 235.000) των υπαλλήλων, τα οποία πρωτοδίκως είχαν κερδίσει κι εμείς οικιοθελώς δεν πήγαμε να στηρίξουμε την αντίθεση μας, είπαμε να τα λάβουν. Το ΣτΕ είπε άκυρη η απόφαση, εμείς δεν τα πήραμε πίσω. Εκεί πήγαν τα χρήματα της αύξησης, στον ισολογισμό και τα αναδρομικά».

Ακολούθως αναφέρθηκε στο 2020, στον κορονοϊό, στην αύξηση του ενεργειακού κόστους επισημαίνοντας ότι σε έξι χρόνια η αύξηση ήταν 1.200.000 μόνο στο ρεύμα όπου αντί να επιβληθεί αύξηση, έγινε διακανονισμός των οφειλών στο δήμο, στην εφορία, στο δημόσιο και στη ΔΕΗ. «Σε μηνιαία βάση», συνέχισε, «σήμερα πληρώνουμε 3.950 στο δάνειο του υπουργείο Εσωτερικών κι έχει μείνει ακόμα 55.000. Στη ΔΕΗ 9.200 το μήνα, στο Δήμο 17.500 (είναι χρέη τετραετίας 14, 15, 16, 17 που η Επίτροπος είπε μην τα πληρώνετε -800.000- στο Δήμο, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε να απαντήσει τρία χρόνια κι αναγκαστήκαμε να τα δώσουμε σε πολλές δόσεις ), τρέχοντα και παλιά χρέη. Στην εφορία 18.000. Σύνολο μηνιαίων υποχρεώσεων της ΔΕΥΑΣ 50.000.600.00 ετησίως Τα 3.950 αποπληρώνονται του χρόνου, τα 9.200 της ΔΕΗ τον Απρίλιο του 2027, τα 17.500 του Δήμου, οι παλιές οφειλές τελειώνουν κι αυτά του χρόνου άρα τα 600.000 θα γίνουν 250.000. Άρα ευελπιστούμε σε ένα- ενάμιση χρόνο την αύξηση που βάζουμε τώρα να την πάρουμε πίσω.

Ο βασικός στόχος της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΣ είναι η κάλυψη του ελάχιστου κόστους για να υπάρχει μια εύρυθμη λειτουργία. Άρα το ‘26 πρέπει υποχρεωτικά να εναρμονιστούμε με την ΚΥΑ για να προσδιορίσουμε το χρηματοοικονομικό κόστος για να πάρουμε την διαχειριστική επάρκεια μέχρι τέλος του ‘27. Εάν δεν την πάρουμε δεν μπορούμε πλέον ούτε χρηματοδότηση να λάβουμε ούτε έργα να ξανά κάνουμε. Και για να την πάρουμε, χρειάζεται master plan νερού που έχουμε, τιμολογιακή πολιτική την οποία ψηφίσαμε και θέλουμε αποχέτευση και όμβρια master plan και σχέδιο ασφάλειας νερού που έχουμε μιλήσει με σύμβουλο και θα πάρουμε.

Βάσει λοιπόν τον προσδιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους και το πρότυπο σε μορφή excel που έστειλε η ΕΔΕΥΑ πρέπει να συμμορφωθούμε, βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025 και των προβλέψεων του 2026 κι όπως βγαίνει από το αποτέλεσμα αυτό, το έλλειμμα είναι 110.000 το χρόνο. Θα κερδίσουμε 250.000 άρα πολύ πιθανό του χρόνου η αύξηση αυτή θα ληφθεί πίσω».

Ο κ. Αναγνωστάκης τοποθετούμενος εκ νέου εστίασε στην εισήγηση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΣ στην συνεδρίαση του Δ.Σ., χωρίς νωρίτερα ενημέρωση των μελών, ρωτώντας «ποιος εισηγήθηκε παραμονές την αύξηση; Ο Διευθυντής το είπε ξεκάθαρα, επειδή τον πήρε τηλέφωνο ο Δήμαρχος» τόνισε, καλώντας να ληφθεί πίσω η αύξηση τώρα.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ

