Με ενθαρρυντικά μηνύματα ξεκίνησε η νέα χρονιά στην περιοχή του Δήμου Σητείας, χωρίς σοβαρά συμβάντα στην διάρκεια των εορτών και των πρώτων ημερών του νέου έτους.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η προηγούμενη χρονιά στην περιοχή της Σητείας ολοκληρώθηκε ως προς τα τροχαία ατυχήματα με μηδενικό αριθμό θανάτων ή σοβαρών τραυματισμών, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια, όπως είπε ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας κ. Εμμανουήλ Βουτυράκης.

«Πράγματι μετά από πολλά χρόνια καταφέραμε και ολοκληρώθηκε η χρονιά του 2025 χωρίς να καταγραφεί κανένα θανατηφόρο τροχαίο ούτε σοβαρός τραυματισμός από τροχαίο ατύχημα. Καταφέραμε να μη θρηνήσουμε θύματα στην άσφαλτο λόγω αυτών των συμβάντων.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό κι ασφαλώς πολύ ευχάριστο. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτό να συνεχίζεται», τόνισε.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ