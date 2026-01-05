Μία θετική πρωτιά κατέχει η περιοχή της Σητείας πανελλαδικά και αφορά την προστασία των ζώων συντροφιάς. Η Σητεία όπως ανέφερε ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος κ. Εμμανουήλ Βουτυράκης, έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτρονικών σημάνσεων στα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς.

Πριν λίγο χρονικό διάστημα η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών στην διάρκεια της εκδήλωσης απονομής των βραβείων «Ηρωικές Καρδιές 2025» τίμησε προσωπικότητες και φορείς που ξεχώρισαν για την αφοσίωση και τις δράσεις τους στον τομέα της φιλοζωίας. Μεταξύ άλλων τίμησε και βράβευσε το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας στο πρόσωπο του Αστυνόμου Α΄, Διοικητή κ. Εμμανουήλ Βουτυράκη, για την πολύπλευρη προσφορά στην προστασία και περίθαλψη των ζώων της περιοχής.

«Στην Σητεία έχουμε μια πρωτιά πανελλαδική που μπορούμε να περηφανευόμαστε, τον μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτρονικών σημάνσεων, microchip δηλαδή τα οποία τοποθετούνται σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς. Σημαίνει ότι στην Σητεία, κατ’ αναλογία πληθυσμού ζώων συντροφιάς έχουν αποκτήσει τα περισσότερα ζώα ταυτότητα πανελλαδικά.

Αυτό επίσης σημαίνει ότι όλο και λιγότερες εγκαταλείψεις ζώων συντροφιάς παρουσιάζονται στο Δήμο Σητείας. Είναι μία πρωτιά, η οποία επετεύχθη με τη διαχρονική πίεση της Υπηρεσίας μας, στους κατόχους ζώων συντροφιάς και ειδικότερα των σκυλιών. Να εφαρμόζουν το νόμο και την υπεύθυνη ιδιοκτησία όπως προβλέπεται ώστε να σταματήσει η δημιουργία νέων αδέσποτων στην πόλη», ανέφερε ο κ. Βουτυράκης.

Έλεγχοι

«Η προσπάθεια συνεχίζεται. Να θυμίσω ή να γνωρίσω σε όσους δεν το ξέρουν, ότι από το Μάρτιο του 2025 έχουν συσταθεί και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης ειδικά κλιμάκια προστασίας ζώων, τα οποία στελεχώνουν Αστυνομικοί από κάθε Διεύθυνση. Τα κλιμάκια αυτά λειτουργούν δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, συστήνονται αποκλειστικά και μόνο για τον έλεγχο των κανόνων ευζωίας των ζώων συντροφιάς αλλά και γενικότερα όλων των ειδών των ζώων. Είτε είναι παραγωγικά, είτε εκτροφής, είτε είναι ιπποειδή, είτε οικόσιτα. Όλα τα ζώα πρέπει να απολαμβάνουν τους κανόνες ευζωίας και οι ιδιοκτήτες τους να εφαρμόζουν τα στοιχειώδη που προβλέπει ο νόμος.

Έχουν προηγηθεί συναντήσεις με φορείς και σωματεία που δραστηριοποιούνται στην διαχείριση των ζώων κι έχουν επισημανθεί οι απαιτήσεις του νόμου, ώστε να μην βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να επιβάλουμε τις κυρώσεις οι οποίες είναι ποινικές και διοικητικές. Τα δε διοικητικά πρόστιμα είναι ιδιαίτερα αυξημένα και χρειάζεται πολλή προσοχή από τους κατόχους ιδιοκτήτες των ζώων για την εφαρμογή της νομοθεσίας».

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ