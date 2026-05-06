To χρονικό της δολοφονίας του 21χρονου στην Κρήτη – Στον εισαγγελέα ο 54χρονος δράστης – Συνελήφθη και η σύζυγός του

Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία του Ηρακλείου από την δολοφονία του 21χρονου από τον πατέρα του 17χρονου που τον Νοέμβριο του 2023, έχασε τη ζωή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, εβδομάδες μετά το τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί με το 21χρονο θύμα στη παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Το άγριο έγκλημα έχει συνταράξει το Ηράκλειο, αφού ο 54χρονος που εδώ και τρία χρόνια θρηνούσε για το παιδί του, βύθισε στο πένθος άλλη μια οικογένεια.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση αργά τη νύχτα της Τρίτης συνέλαβαν και την σύζυγο του 54χρονου δράστη της δολοφονίας για συνέργεια, καθώς η γυναίκα ήταν μαζί με τον σύζυγό της στο αυτοκίνητο, όταν ο 54χρονος εμβόλισε με το όχημά του το ΙΧ του 21χρονου και στη συνέχεια τον δολοφόνησε.

Μάλιστα αμέσως μετά την εκτέλεση του 21χρονου, ο 54χρονος επιβιβάστηκε ξανά στο αυτοκίνητό του, πήγε στην περιοχή του Γαζίου, άφησε τη σύζυγό του σπίτι και ακολούθως πήγε στο Α.Τ. Μαλεβιζίου όπου και παραδόθηκε.

Τα σημάδια της δολοφονίας φαίνονταν από το μνημόσυνο του 17χρονου, όταν η μητέρα του έλεγε στο σημείο που έγινε το τροχαίο το 2023, ότι «έχασα το παιδί μου για μια μαγκιά».

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν τέσσερα επεισόδια που είχε καταγγείλει η οικογένεια του 21χρονου, το τελευταίο τα Χριστούγεννα του 2024, όταν ο 54χρονος δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα, τον είχε χτυπήσει με ξύλο και πυροβόλησε προς το μέρος του, χωρίς να τον πετύχει.

Κατά τις ίδιες πηγές η οικογένεια του 20χρονου του ζητούσε να φύγει από την Κρήτη προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα, όμως αυτός έλεγε όχι «έχω τις αδερφές μου και πρέπει να τις προστατέψω».

Το χρονικό του εγκλήματος

Ο 54χρονος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγες ώρες ενώπιον του εισαγγελέα, όπου θα ασκήσει βαρύτατες κατηγορίες και ποινική δίωξη. Χθες παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου, ομολογώντας ότι δολοφόνησε τον 21χρονο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητο του δράστη.

Είχε στήσει καρτέρι στο θύμα μέσα στο αυτοκίνητό του, τον παρακολουθούσε, μόλις τον είδε σε ένα κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, του έκλεισε το δρόμο και άρχισε να τον πυροβολεί εν ψυχρώ, ενώ αυτός βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο 21χρονος, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, φέρεται να βγήκε από το όχημα, να προσπάθησε να τρέξει και να διαφύγει, ωστόσο ο 54χρονος τον ακολούθησε και συνέχισε να τον πυροβολεί, τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Ο 21χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, προσπάθησε να μπει σε έναν χώρο με ενοικιαζόμενα δωμάτια για να γλιτώσει, ωστόσο τα τραύματα τα οποία έφερε ήταν πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να καταλήξει. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του και εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές από αρχαία τραγωδία, καθώς η μητέρα του βρέθηκε στο νοσοκομείο και είδε νεκρό τον 21χρονο γιο της.

Μετά τη δολοφονία ο 54χρονος πήγε με το αυτοκίνητό του στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε και φέρεται να υποστήριξε πως τον σκότωσε τον 21χρονο γιατί τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Τότε, το 2023, τα δύο παιδιά, ο 17χρονος τότε γιος του δράστη και ο 21χρονος, το θύμα δηλαδή της δολοφονίας που σημειώθηκε χθες, βρίσκονταν σε ένα Ι.Χ αυτοκίνητο είχαν εμπλακεί σε ένα τροχαίο δυστύχημα ατύχημα αρχικά, ο 17χρονος τότε γιος του δράστη είχε νοσηλευτεί για 20 ημέρες στο νοσοκομείο, ωστόσο κατέληξε, με αποτέλεσμα από τότε ο 54χρονος να θεωρεί υπεύθυνο τον φίλο του γιου του, δηλαδή αυτόν που οδηγούσε.

Υπάρχει και ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε ένα χρόνο αργότερα, το 2024, τότε η αδελφή του τωρινού θύματος είχε καταγγείλει ότι ο 54χρονος την είχε χτυπήσει ενώ αυτή επέστρεφε από την νυχτερινή διασκέδαση. Ο 21χρονος, το θύμα, του είχε επιτεθεί με ένα καδρόνι και τότε ο δράστης δολοφονίας είχε πυροβολήσει εναντίον των δύο παιδιών, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει.

Είχε καταγγελθεί το περιστατικό και μάλιστα η αδελφή του θύματος του 21χρονου είχε κατονομάσει τον 54χρονος ως το άτομο το οποίο είχε ανοίξει πυρ και εναντίον των δύο παιδιών. Ήταν μία πολύ άγρια δολοφονία, ένα πολύ άγριο έγκλημα με θύμα τον 21χρονο και αναμένεται το τι θα υποστηρίξει ενώπιον του ανακριτή ο 54χρονος καθ’ ομολογία δράστης.

www.real.gr