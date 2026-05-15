Οχτώ χρόνια συμπληρώνονται από το 2018, όταν ξεκίνησε στον Άγιο Νικόλαο ο θεσμός των Θερινών Σχολείων. Στο πρώτο του Πανεπιστημίου Κρήτης, 9-12 Ιουλίου, στην Ελούντα και στην Σπιναλόγκα, παραδόθηκαν εκπαιδευτικά μαθήματα με θέμα το στίγμα στην Ιατρική. Είχε ως θέμα, «Spinalonga 2018-Το στίγμα στην Ιατρική: Παλιές και σύγχρονες αντιλήψεις». Το είχε διοργανώσει η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Ιστορία της Ιατρικής Δρ. Μαριάννα Καραμάνου σε συνεργασία με την τότε δημοτική αρχή.

Το Θερινό Σχολείο επαναλήφθηκε το 2023 «Spinalonga 2023. Το στίγμα στην Ιατρική: Ιστορική, Ηθική και Κοινωνικο-Οικονομική Προσέγγιση», που διοργάνωσε το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής της Ιατρικής Σχολής μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ.

Η κ. Καραμάνου επιστρέφει φέτος ως καθηγήτρια Ιατρικής του ΕΚΠΑ, επιμένοντας στο ίδιο γενικό θέμα- «Spinalonga 2026. Το στίγμα στην Ιατρική: Τα ψυχικά νοσήματα: Κατανόηση, εμπειρία, αντιμετώπιση», από 14 -17 Μαΐου. Η πραγματοποίηση του Θερινού Σχολείου της Ιατρικής Σχολής στην περιοχή μας, κάθε τρία χρόνια, δικαιώνει εκείνους που οραματίστηκαν την πραγματοποίηση Θερινών Σχολείων στον Άγιο Νικόλαο και δούλεψαν και εξακολουθούν να εργάζονται για έναν, όπως αποδεικνύεται, επιτυχημένο θεσμό πλέον.

Η βράβευση

Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια τελετή του Θερινού Σχολείου. Εκεί, το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών βράβευσε τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργο Κοντάκη, για τη συνολική προσφορά του στην Ιατρική, στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ η κ. Καραμάνου, «ο κ. Κοντάκης από τη θέση του ακόμη ως Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Παν. Κρήτης ήταν εκείνος που είχε προάγει τα Θερινά Σχολεία στην Κρήτη και παράλληλα είχε βοηθήσει πολύ, μαζί με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Αντ. Ζερβό και μαζί με τον Πρύτανη του Παν. Κρήτης εκείνη την εποχή τον Οδυσσέα Ζώρα, να ξεκινήσουν τα πρώτα Θερινά Σχολεία. Το Θερινό Σχολείο της Ιατρικής Σχολής, στον Άγιο Νικόλαο, ήταν το πρώτο που είχε γίνει και έκτοτε άνοιξε ο δίαυλος με τον Άγιο Νικόλαο και ήλθαν και άλλοι καθηγητές και έκαναν Θερινά Σχολεία. Εμείς το κάνουμε κάθε τρία χρόνια. Αν και είμαι πλέον καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, συνεχίζω αυτή την παράδοση. Η Σπιναλόγκα, ξέρετε, είναι μεν ένας τόπος μαρτυρίου, αλλά συμβολικά είναι τόπος όπου μπορεί κανείς να μιλήσει για το στίγμα επιστημονικά και μας εμπνεύσει. Το νησί αυτό είναι ένας πολύπαθος τόπος.

Ο Πρύτανης Γ. Κοντάκης συνεχίζει και στηρίζει όλες αυτές τις δράσεις και θεωρήσαμε ότι πρέπει να τον βραβεύσουμε. Στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης δίνεται ώθηση στο γνωστικό αντικείμενο των Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ιατρική , που είναι ένα διακριτό πεδίο και το οποίο θεραπεύει τόσο ο συνάδελφός μας Γρηγόρης Τσουκαλάς όσο και το Μουσείο Ιατρικής», τόνισε η κ. Καραμάνου.

Στην τελετή κήρυξης της έναρξης του Θερινού Σχολείου χαιρετισμό απεύθυναν η Μαρίνα Φουντουλάκη- δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – εκπρόσωπος της Βιβλιοθήκης «Μανώλης Φουντουλάκης», η Κοινή Διοικήτρια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Ν. Λασιθίου Ευαγγελία Φανουράκη και ο Χάρης Βαβουρανάκης, ορθοπεδικός χειρούργος – πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελ. Ιατρικού Συλλόγου.

Ακολούθησαν η επίδοση τιμητικής πλακέτας στον Πρύτανη, καθηγητή Ορθοπεδικής Γεώργιο Κοντάκη και η αντιφώνησή του.

Το Θερινό Σχολείο ξεκίνησε τις εργασίες του χθες με δυο ενδιαφέρουσες εισηγήσεις.

– Όταν ο χρόνος είναι τιμωρία: οι επιπτώσεις της καθυστέρησης στη ζωή του γιατρού κατηγορούμενου, Χάρης Βαβουρανάκης

– Η εξέλιξη της επιστήμης, έμπνευση, εμπόδια και επιτεύγματα, Γ. Σαμιώνης

Κατόπιν έγινε η Διάλεξη «Στίγμα, Νόσος και Κοινωνία από τη Σπιναλόγκα στη Σύγχρονη Ψυχιατρική. Από τα νησιά του αποκλεισμού στις κοινωνίες της αποδοχής» από την κ. Μαρίνα Οικονόμου-Λαλιώτη.

Το πρόγραμμα

Θα ακολουθήσουν πολλές εισηγήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο. Μεταξύ αυτών, θα μιλήσει η κ. Καραμάνου με θέμα«Η υπόθεση της Hersile Rouy (1814-1881) καταχρηστικός εγκλεισμός και ψυχιατροδικαστική του 19ου αιώνα».

Την Παρασκευή το απόγευμα το πρόγραμμα προβλέπει ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη «Mαν. Φουντουλάκης», προβολή στο Κοινοτικό Κατάστημα Ελούντας της ταινίας «Ο άνθρωπος που ενόχλησε το σύμπαν» σε σκηνοθεσία Στ. Ψυλλάκη.

Το ίδιο βράδυ, στην Ελούντα, θα προσφέρουν δείπνο στους συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο, ο Προοδευτικός Σύλλογος Ελούντας, το Τοπικό Συμβούλιο Ελούντας και ο Σύλλογος Γυναικών Υφαντριών Ελούντας.

Το Σάββατο το απόγευμα θα ξεναγηθούν στη Σπιναλόγκα με την κ. Καραμάνου να κάνει την ιστορική διαδρομή του νησιού.

Θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση με θέμα το στίμα στο ρεμπέτικο τραγούδι, στην οποία θα συμμετάσχουν εργαζόμενοι του ΓΝΑΝ. Μουσική θα παίξουν οι Κων. Κλώντζας, Γιάννης Μιχάκης και θα τραγουδήσει η Ξανθούλα Πορφυράκη.

Το Θερινό Σχολείο θα κλείσει με παρουσίαση των συμπερασμάτων την Κυριακή το πρωί.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ