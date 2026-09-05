Συνελήφθη χθες στον Άγιο Νικόλαο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου 47χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, πρωινές ώρες χθες πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα δενδρύλλιο κάνναβης (ύψους 115 εκατοστών) στο στάδιο της αποξήρανσης και 88,4 γραμμάρια από τμήματα και υπολείμματα δενδρυλλίου κάνναβης.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.