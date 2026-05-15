Ένα βραβείο, που σηματοδοτεί τη δικαίωση μιας επιλογής και μιας μακράς πορείας, η οποία ξεκίνησε τέλη της δεκαετίας του 1980 με αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν ακόμη η παράμετρος της περιβαλλοντικής προστασίας δεν είχε συνδεθεί τόσο στενά με τη βιωσιμότητα του τουριστικού τομέα ή για να πούμε την αλήθεια, δεν απασχολούσε κανέναν απ’ όσους ασχολούνταν με τον Τουρισμού, παρέλαβε η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου, η οποία διαχειρίζεται τις παραλίες και ακίνητη περιουσία του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Το ειδικό βραβείο για την 35ετή, διαρκή βράβευση της παραλίας του Αλμυρού, είναι η δικαίωση εκείνων των πρωτεργατών του σχεδιασμού και ανάπτυξης των δημοτικών υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του Αγίου Νικολάου.

Το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου Γιώργος Αστρουλάκης στην ειδική εκδήλωση που έγινε στην Αθήνα.

Η εκδήλωση έγινε στο Ploes Floating Venue στο Π. Φάληρο Αττικής παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, θεσμικών φορέων και ηγετικών στελεχών του τουριστικού κλάδου, αναδεικνύοντας τη σημασία του θεσμού για την εθνική τουριστική στρατηγική.

Την εκδήλωση άνοιξαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και Πρόεδρος του Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education – FEE) κος Νίκος Πέτρου και η Υπεύθυνη Συντονισμού του Προγράμματος κα Σταματίνα Συρίγου.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΠΦ, κ. Νίκος Πέτρου, υπογράμμισε ότι το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί για 40 χρόνια το διεθνές πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας των ακτών παγκοσμίως, αναδεικνύοντας τη συστηματική δουλειά και τη δέσμευση των διαχειριστών τους. Λόγω των εξελισσόμενων διεθνών απαιτήσεων για αυξημένο έλεγχο των περιβαλλοντικών ισχυρισμών, αλλά, κυρίως, της εφαρμογής των νέων διευρυμένων και αυστηρότερων προϋποθέσεων του Προγράμματος από το 2028, ο Διεθνής Συντονιστής αποφάσισε να εισάγει μια ενιαία, μεταβατική βράβευση διετούς διάρκειας για το 2026–2027. Διατηρούνται οι ετήσιοι έλεγχοι σε όλα τα επίπεδα, με μόνη διαφορά ότι, για το 2027, οι διαχειριστές δεν θα υποβάλλουν πλήρη αίτηση άλλα μόνο τα στοιχεία με ετήσια διάρκεια που θα ελεγχθούν από την Εθνική Επιτροπή. Αυτό μειώνει σημαντικά το διαχειριστικό φορτίο, δίνοντας έτσι περισσότερο χρόνο για την προσαρμογή στα νέα κριτήρια και μεθοδολογίες. Η απόφαση αυτή είναι προσωρινή και δεν αφορά την ποιότητα των ακτών, αλλά αποτελεί έναν προσαρμοστικό μηχανισμό που διασφαλίζει την αξιοπιστία του Προγράμματος.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση ακολούθησε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα αναγνώρισης με την απονομή τιμητικών διακρίσεων σε σημεία με πολυετή συνεχή βράβευση. Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν 18 ακτές για τη συμπλήρωση 35 ετών συνεχούς κατάκτησης της Γαλάζιας Σημαίας, 1 μαρίνα για 28 έτη, καθώς και 1 τουριστικό σκάφος για 9 έτη. Οι βραβεύσεις αυτές αναδεικνύουν τη διαρκή δέσμευση των διαχειριστών στην περιβαλλοντική αριστεία και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.