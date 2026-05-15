Yλοποιήθηκε η εθελοντική δράση καθαρισμού και περιποίησης της περιοχής Ίστρον, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ίστρον. Ο εκπρόσωπός του ενημέρωσε ότι η δράση αυτή ήταν η τέταρτη κατά σειρά. Όπως δήλωσε, αρχικά είχαν επισκεφτεί το Αρνικό και τον δρόμο που το ενώνει με τον Πύργο, ενώ τις δύο τελευταίες φορές επέλεξαν να πραγματοποιήσουν καθαρισμούς και περιποιήσεις στην περιοχή Ίστρον. Καθαρίζουν, ασπρίζουν και προσπαθούν να δώσουν λίγο χρώμα στο χωριό. Πραγματοποιούν χορτοκοπτικές εργασίες ώστε πέρα από τον καλλωπισμό να λειτουργήσει και προστατευτικά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Με λύπη του διαπίστωσε πως μαζεύονται περίπου 10 άτομα και αναλαμβάνουν έργο, αλλά θα ήθελαν να συμμετέχει περισσότερος κόσμος. Η ιδέα για τους εθελοντικούς καθαρισμούς προέκυψε καθώς ήθελαν να είναι περιποιημένο το χωριό στις γιορτές που προηγήθηκαν (Πάσχα, 25η Μαρτίου κλπ). Παρ’ όλα αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις που είχαν προγραμματίσει εθελοντικούς καθαρισμούς ο καιρός δεν στάθηκε σύμμαχος, αλλά δεν τα έβαλαν κάτω!

Στόχος είναι να συγκεντρωθούν περισσότερα άτομα. Ακόμη και ένα παραπάνω άτομο να παρακινηθεί και να βοηθήσει θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Χρειάζονται τη βοήθεια μας!

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ίστρον Καλού Χωριού συγκεντρώνει χρήματα για άπορους συμπολίτες και άτομα με ειδικές ανάγκες. Ήδη γνωρίζουν ορισμένες οικογένειες αλλά και μεμονωμένα συμπολίτες που χρειάζονται στήριξη και ο Σύλλογος αποφάσισε να ενεργοποιηθεί και να τους βοηθήσει.

Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου μέσα από την ΑΝΑΤΟΛΗ παρακινεί οποιονδήποτε άλλο συμπολίτη έχει ανάγκη να μην διστάσει και να επικοινωνήσει μαζί τους στο [email protected].

Υπογράμμισε πως είναι σημαντικό όλοι όσοι μπορούν να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία: η βοήθεια όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ανάγκη στήριξης

«Ο Πολιτιστικός Σύλλογος προσπαθεί να βοηθά και να είναι δραστήριος. Όμως σε αυτή την προσπάθεια χρειάζονται περισσότερους συμμάχους», επεσήμανε. Τόνισε πως υπάρχουν πολλές ιδέες και δράσεις που θέλουν να κάνουν και πως ένας πολιτιστικός σύλλογος δεν είναι μονάχα οι εκδηλώσεις του αλλά πολλά παραπάνω. Θέλησε λοιπόν, να παρακινήσει περισσότερο κόσμο να στηρίξει ενεργά τον Σύλλογο, να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις και να βοηθά στις δράσεις που θα γίνονται με στόχο το καλό του χωριού.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ