Το τελευταίο διάστημα γίνονται συχνές και εκτενείς αναφορές στην ταλαιπωρία που βιώνουν οι κάτοικοι των Λιμνών στo πλαίσιo των εργασιών του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Δυστυχώς, είναι ένα από τα χωριά που έρχεται καθημερινά αντιμέτωπο με την σκόνη, τη φασαρία και όλες τις συνέπειες που είναι αναπόφευκτες για να ολοκληρωθεί ένα μεγάλο έργο.

Από ό,τι φαίνεται έχει υποστεί ζημιές και το οδόστρωμα εντός των Λιμνών κι όπως αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής σε ορισμένα σημεία υπάρχουν καθιζήσεις του οδοστρώματος. Πάντως η ενημέρωση είναι πως θα γίνουν άμεσα παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Σοφίας Σφακιανάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ η Πρόεδρος της Κοινότητας Λιμνών κ. Ζαχαρένια Λεμπιδάκη με σχετική ανακοίνωσή της ενημέρωσε τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς ότι σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου παρακαλούνται να μην σταθμεύσουν τα οχήματά τους στο τμήμα του δρόμου από την ταβέρνα Χριστίνης έως την τοπική κοινότητα, καθώς θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος, τις οποίες θα πραγματοποιήσει η εταιρεία ΑΚΤΩΡ.

Η κ. Λεμπιδάκη υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση απομάκρυνση των οχημάτων ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή και ασφαλής εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, επισημαίνει.