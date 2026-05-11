Την περασμένη Τρίτη όσοι βρέθηκαν στην περιοχή της Πλάκας και της Ελούντας είδαν, για πρώτη φορά φέτος, τη Σπιναλόγκα φωτισμένη.

«Με φωτισμένα τα τείχη και τα κτίσματα του νησιού της, η Σπιναλόγκα αναδεικνύει, με διακριτικότητα, την ιστορική της ταυτότητα. Με σεβασμό στο παρελθόν, το μνημείο αποκτά ξανά την νυχτερινή εικόνα, ενισχύοντας την πολιτιστική και τουριστική του αξία». Αυτά αναφέρει ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Μπελούκας, με αφορμή το φωτισμό της Σπιναλόγκας και, σε σχετική ερώτηση μας, ενημέρωσε ότι «για το Μάιο, ο προγραμματισμός μας είναι να φωτίζεται το Νησί κάθε ημέρα, από 9 έως 11 το βράδυ. Μετά θα προσθέσουμε ώρες».

Δυστυχώς και το φετινό καλοκαίρι ο φωτισμός γίνεται με… πετρέλαιο. Το καλώδιο ηλεκτροφωτισμού έχει πάει προ πολλού στον υποσταθμό και περιμένουμε τις εγκρίσεις! Αθάνατη Ελλάδα!

ΛΕΩΝ.Κ.