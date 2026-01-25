Στις εκδηλώσεις κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Νέας Δημοκρατίας στη Σητεία και στον Άγιο Νικόλαο παρευρέθηκε ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης, στέλνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα ενότητας και αυτοδυναμίας της ΝΔ στις εθνικές εκλογές του 2027.

Στη Σητεία, ο κ. Πλακιωτάκης τιμήθηκε από τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση της ΝΔ για τη συνολική προσφορά του στον Νομό Λασιθίου και τη διαχρονική του παρουσία από το 2004. Ευχαριστώντας για την τιμητική διάκριση, υπογράμμισε ότι «η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες του Λασιθίου είναι η μεγαλύτερη δύναμη για να συνεχίσουμε με ακόμη περισσότερη δουλειά και αποτέλεσμα».

Μιλώντας στην εκδήλωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αγίου Νικολάου, έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο τις εκλογές του 2027 με καθαρή νίκη και αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι «σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας, η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και σοβαρή διακυβέρνηση».

Αναφερόμενος στα έργα στο Λασίθι, σημείωσε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο δημόσιο έργο στην ιστορία του νομού, με αιχμή τον ΒΟΑΚ, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη χρηματοδότηση του κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Νικολάου, στις παρεμβάσεις στο λιμάνι και στην παραλιακή ζώνη, καθώς και στην παραχώρηση του Φρουραρχείου στον Δήμο για πολιτιστική αξιοποίηση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, παρουσιάζοντας στοιχεία που καταδεικνύουν την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχουν ανάγκες και ελλείψεις, όμως η εικόνα κατάρρευσης που κάποιοι επιχειρούν να παρουσιάσουν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Για το ζήτημα της λειψυδρίας, χαρακτήρισε το νερό εθνική και τοπική προτεραιότητα, επισημαίνοντας τη σημασία του έργου του νέου αγωγού από το φράγμα Αποσελέμη και του συνολικού σχεδιασμού για την ύδρευση και άρδευση της περιοχής.

Κλείνοντας, ο Γιάννης Πλακιωτάκης τόνισε ότι «η Νέα Δημοκρατία μιλά με έργα και όχι με συνθήματα» και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι πολίτες θα εμπιστευτούν ξανά την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.