Μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες μας, επισκεπτόμενοι την ιστορική εφημερίδα «Ανατολή», γνωρίζοντας από κοντά τον κόσμο του έντυπου Τύπου και της δημοσιογραφίας.

Η δράση αυτή έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν τη λειτουργία μιας εφημερίδας με μακρά ιστορική διαδρομή. Κατά την παραμονή τους στον χώρο, ξεναγήθηκαν στα γραφεία και ενημερώθηκαν από την εκδότρια, κ. Κοζύρη, για την πολυετή πορεία και την ιδιαίτερη σημασία της «Ανατολής» στην τοπική κοινωνία.

Μέσα από αυτή την ιστορική αναδρομή, οι μαθητές πληροφορήθηκαν και για τις απαρχές της εφημερίδας, καθώς η «Ανατολή» ιδρύθηκε στις 25 Μαρτίου του 1932 από τον Μιχαήλ Ηλ. Κοζύρη, παππού των σημερινών εκδοτών. Αποτελεί μία από τις παλαιότερες εφημερίδες της Κρήτης και υπήρξε η μοναδική εφημερίδα του Νομού Λασιθίου με καθημερινή παρουσία κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους του εικοστού αιώνα.

Οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς η εφημερίδα πορεύτηκε μέσα στον χρόνο,

αντιμετωπίζοντας κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές, αλλά και πώς συνεχίζει μέχρι σήμερα να επιτελεί τον ρόλο της στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας.

Επιπλέον, έγινε αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία παραγωγής ενός καθημερινού φύλλου, από τη συλλογή των ειδήσεων και την επεξεργασία του δημοσιογραφικού υλικού έως τη σελιδοποίηση και την τελική εκτύπωση. Οι μαθητές κατανόησαν τις απαιτήσεις και τις ευθύνες που συνοδεύουν το έργο της ενημέρωσης, καθώς και τη σημασία του ελέγχου της πληροφορίας, της αξιοπιστίας των πηγών και της αντικειμενικής παρουσίασης των γεγονότων.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ιδιαίτερα χρήσιμη και ενδιαφέρουσα εμπειρία, καθώς οι μαθητές αντιλήφθηκαν τη σημασία της έντυπης δημοσιογραφίας και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, στην αντικειμενική ενημέρωση και στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου μας. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν την αξία της υπεύθυνης πληροφόρησης και τη συμβολή του Τύπου στη λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Κοζύρη για τη φιλοξενία και τις πολύτιμες πληροφορίες που μοιράστηκε μαζί μας.

Οι εκπαιδευτικοί

Καλλιτσουνάκη Θεοδώρα

Πατεράκη Χρυσούλα