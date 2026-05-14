Η παρούσα επιστολή δημοσιεύεται καθώς απευθύνεται σε Αρχές και Υπηρεσίες προκριμένου να επιλυθεί ένα διαχρονικό πρόβλημα οδικής ασφάλειας που ταλανίζει την τοπική κοινωνία και πρέπει να επιλυθεί άμεσα . Η ανοχή και η υπομονή έχουν όρια .

ΘΕΜΑ: Επείγουσα Καταγγελία για την Επικινδυνότητα και την Παράνομη Σήμανση του Οικισμού Ίστρον (ΦΕΚ 760/Δ/1981) – Αποποίηση Ευθυνών και Δήλωση Εγκληματικής Αμέλειας των Αρμοδίων.

Ως Δημοτική Κοινότητα Καλού Χωριού, σας καθιστούμε κοινωνούς μιας παράλογης και επικίνδυνης κατάστασης που υφίσταται στον οικισμό Ίστρον Λασιθίου από το 1981, η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των πολιτών και θίγει βάναυσα την έννοια της χρηστής διοίκησης.

Νομικό Καθεστώς & Πλήρης Αδιαφορία:

Ο οικισμός Ίστρον είναι νομοθετημένος και οριοθετημένος από το 1981 (ΦΕΚ 760/Δ/23-12-1981). Παρά τα 45 έτη που έχουν παρέλθει, η Πολιτεία δεν έχει τοποθετήσει ποτέ την προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ σήμανση για την οριοθέτηση της κατοικημένης περιοχής (Πινακίδες Π-17/Π-18), με αποτέλεσμα ο ΒΟΑΚ να διασχίζει τον οικισμό χωρίς καμία προστασία για τους κατοίκους μόνιμους και εποχικούς και οι οδηγοί να μην γνωρίζουν ότι εισέρχονται σε κατοικημένη περιοχή . Η Ομολογία της Διοικητικής Ανυπαρξίας:

Από την επίσημη αλληλογραφία που κατέχουμε, προκύπτει ότι:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου (Έγγραφο 15157/10-10-2024) βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία εγκεκριμένη μελέτη στο αρχείο του για τη διπλή διαχωριστική γραμμή που υφίσταται σήμερα.

(Έγγραφο 163083/20-05-2025) παραδέχεται ότι οι εργασίες συντήρησης γίνονται εμπειρικά βάσει της "υφιστάμενης κατάστασης" και όχι βάσει νόμιμης μελέτης.

Η Τροχαία ΒΟΑΚ (Έγγραφο 2501/10/2025/11α) ομολογεί ότι αγνοεί την ύπαρξη μελέτης και την αναζητά από άλλες υπηρεσίες, ενώ την ίδια οι αστυνομικές αρχές εφαρμόζουν με αυστηρότητας τον Κ.Ο.Κ. στους παραβάτες της μη εγκεκριμένης σήμανσης.

Η Έτοιμη Λύση που Κωλυσιεργεί:

Το Υπουργείο Υποδομών (Έγγραφο 156113/26-09-2025) επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ήδη εγκεκριμένη μελέτη από τον ΟΑΚ ΑΕ που λύνει το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και των προσβάσεων στις οικίες. Ωστόσο, ο Δήμος και τα αρμόδια υπουργεία αρνούνται να τη χρηματοδοτήσουν.

Αποποίηση Ευθύνης & Προειδοποίηση:

Με την παρούσα, η Κοινότητα Καλού Χωριού:

ΔΗΛΩΝΕΙ ότι αποποιείται κάθε αστικής και ποινικής ευθύνης για τυχόν τροχαίο ατύχημα (θανατηφόρο ή μη) εντός του οικισμού.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ως παράνομη και καταχρηστική τη βεβαίωση προστίμων από την Τροχαία, εφόσον βασίζονται σε μια διαγράμμιση που οι ίδιες οι τεχνικές υπηρεσίες χαρακτηρίζουν ως "άνευ μελέτης" κατά παράβαση άρθρου 14 Ν.5209/2025.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ότι η εσκεμμένη καθυστέρηση υλοποίησης της σχετικής μελέτης συνιστά εγκληματική αμέλεια.

Σε περίπτωση ατυχήματος, η παρούσα επιστολή θα αποτελέσει το βασικό αποδεικτικό στοιχείο για την αναζήτηση ευθυνών κατά παντός υπευθύνου στις προϊστάμενες αρχές.

Πλήρης Απουσία Μέτρων Ασφάλειας για Ευάλωτες Ομάδες:

Εκπαιδευτικές Δομές: Εντός του οικισμού λειτουργούν φροντιστήρια με καθημερινή προσέλευση δεκάδων μαθητών. Η Πολιτεία έχει επιδείξει εγκληματική αδιαφορία , καθώς δεν υφίσταται καμία διάβαση πεζών , καμία πινακίδα STOP στις συμβολές, ούτε καν φωτεινή σήμανση ή προειδοποίηση για την κίνηση παιδιών.

Ανυπαρξία Πεζοδρομίων: Οι κάτοικοι και οι χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή αναγκάζονται να περπατούν πάνω στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού, δίπλα σε οχήματα που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, λόγω της πλήρους έλλειψης πεζοδρομίων και οριοθέτησης της κίνησης πεζών.

Η Ιδιαιτερότητα του Ίστρον και η Θεσμική Εγκατάλειψη:

Ο οικισμός Ίστρον αποτελεί τη μοναδική κατοικημένη περιοχή σε όλο τον Δήμο Αγίου Νικολάου την οποία διασχίζει εξ ολοκλήρου η Εθνική Οδός. Ενώ σε όλα τα υπόλοιπα σημεία του Δήμου έχουν κατασκευαστεί κυκλικοί κόμβοι και διαμορφώσεις που διευκολύνουν την κυκλοφορία, στο Ίστρον δεν υπάρχει κανένας κόμβος , με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να είναι “εγκλωβισμένοι” στις ιδιοκτησίες τους, αδυνατώντας να στρίψουν νόμιμα ή να κάνουν αναστροφή.

Τουριστική Επισκεψιμότητα: Η περιοχή δέχεται τεράστιο όγκο τουριστών. Η εικόνα ενός οικισμού χωρίς σήμανση, χωρίς διαβάσεις και χωρίς στοιχειώδη οδική ασφάλεια αποτελεί δυσφήμιση για τη χώρα και "βόμβα" έτοιμη να εκραγεί σε περίπτωση ατυχήματος με επισκέπτες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των αρμόδιων υπηρεσιών που, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας και την ύπαρξη εγκεκριμένης μελέτης από τον ΟΑΚ ΑΕ, αφήνουν έναν ολόκληρο οικισμό ανοχύρωτο, χωρίς STOP, χωρίς διαβάσεις και χωρίς πεζοδρόμια, μετατρέποντας την καθημερινότητα των μαθητών των κατοίκων και σε “ρωσική ρουλέτα”.

Επιπλέον απαιτούμε

Την άμεση χρηματοδότηση και υλοποίηση της μελέτης του ΟΑΚ ΑΕ με την παράλληλη δημιουργία επιπλέον δύο (2) νέων κυκλικών κόμβων (γενικό σύνολο 6) και των συμπληρώσεων που έχουν αποφασιστεί από την κοινότητα Καλού Χωριού με ευθύνη του Δήμου . Την προσωρινή δημιουργία τουλάχιστον 6 κυκλικών κόμβων εντός του οικισμού την δημιουργία αν 200 μετρά διαβάσεων πεζών συνοδευόμενη από φωτεινούς σηματοδότες και την οριοθέτησης της κατοικημένης περιοχής με την προβλεπόμενη σύμβαση (Π-17). Την αναστολή βεβαίωσης παραβάσεων για την “αυθαίρετη” διπλή γραμμή μέχρι την ολοκλήρωση της παραπάνω σήμανσης και τη δημιουργία υποδομών αναστροφής (κυκλικών κόμβων) για την μετακίνηση των κατοίκων από και προς τις οικίες τους και το παραλιακό μέτωπο .

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του τοπικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Τζαγκουρνής Κωνσταντίνος