Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, ενόψει της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2026, ανακοινώνει ότι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς όλες οι αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή των εξετάσεων σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.

Στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 6.785 υποψήφιοι/ες από τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της Κρήτης, εκ των οποίων 5.263 προέρχονται από τα Γενικά Λύκεια και 1.522 από τα Επαγγελματικά Λύκεια. Από το σύνολο των υποψηφίων, 525 θα εξεταστούν προφορικά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Για την υποστήριξη της εξεταστικής διαδικασίας έχουν οργανωθεί και θα λειτουργήσουν σε ολόκληρη την Κρήτη συνολικά 75 εξεταστικά κέντρα, καθώς και 9 ειδικά εξεταστικά κέντρα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες όλων των υποψηφίων.

Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας και με απόλυτο σεβασμό προς όλους τους υποψηφίους και όλες τις υποψήφιες, βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τα αρμόδια στελέχη της εκπαιδευτικής κοινότητας, προκειμένου και φέτος να διεξαχθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης

Εμμανουήλ Καρτσωνάκης