Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα περίπου 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΚΤΩΡ Κατασκευαστική και ΆΚΤΩΡ Συμμετοχές, Αναστάσιος Αρανίτης, παρουσιάζοντας την πρόοδο του έργου. Πρόκειται για ένα από τα πιο κρίσιμα και δύσκολα τμήματα του νέου αυτοκινητοδρόμου στην ανατολική Κρήτη, το οποίο, μόλις παραδοθεί, θα αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα στην οδική ασφάλεια και στη ροή της κυκλοφορίας προς τον Άγιο Νικόλαο.

Οπως είπε στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, το νέο κομμάτι του δρόμου θα εκτείνεται από σημείο περίπου 1,5 χιλιόμετρο μετά τον κόμβο της Νεάπολης, όπου παραμένει ακόμη εκκρεμότητα λόγω αρχαιολογικών ζητημάτων που δεν επιτρέπουν την πλήρη ολοκλήρωση του συνόλου της χάραξης, έως την είσοδο του Αγίου Νικολάου. Με την παράδοση αυτού του τμήματος, ένα μεγάλο μέρος του άξονα θα αποδίδεται πλέον σε πλήρη λειτουργία, έστω και τμηματικά, προσφέροντας μια πρώτη ουσιαστική αναβάθμιση σε έναν δρόμο που σήμερα δέχεται ιδιαίτερα υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, ειδικά τους θερινούς μήνες.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονου οδικού άξονα με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ενδιάμεση νησίδα ασφαλείας, κάτι που αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία οδήγησης σε ένα από τα πιο επιβαρυμένα τμήματα του υφιστάμενου οδικού δικτύου της Κρήτης. Παράλληλα, η λειτουργία του συγκεκριμένου κομματιού εκτιμάται ότι θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία και θα διευκολύνει τη σύνδεση με έναν από τους βασικούς τουριστικούς και οικονομικούς κόμβους του Λασιθίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου έξι μήνες μετά την παράδοση του οδικού τμήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί και ο κόμβος του Αγίου Νικολάου, γεγονός που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη λειτουργικότητα του έργου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, το σύνολο του άξονα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, κυρίως στο τμήμα κοντά στη Νεάπολη, όπου οι αρχαιολογικές παρεμβάσεις αποτελούν τον βασικό παράγοντα καθυστέρησης για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου.