Μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για τους υποψήφιους μαθητές των πανελλαδικών εξετάσεων:

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,

«Με την ευκαιρία της έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων σας εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία.

Οι ημέρες αυτές – όπως όλοι γνωρίζουμε – είναι ημέρες μεγάλης προσδοκίας, αγωνίας, κόπωσης, σιωπηλής προσπάθειας.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός, αλλά δεν είναι η ζωή σας ολόκληρη. Είναι μια πόρτα, όχι ο μοναδικός δρόμος. Είναι μια δοκιμασία γνώσεων, αντοχής και συγκέντρωσης, όχι μέτρο της αξίας σας, της προσωπικότητάς σας ή των δυνατοτήτων που θα αναπτύξετε στη συνέχεια.

Χρειάζεται μόνο να προσπαθήσετε με καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και ηρεμία, με εμπιστοσύνη σε όσα έχετε χτίσει. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί σας!

Μέσα από αυτήν την διαδικασία «υπάρχουν μόνο νικητές» αφού όπως και οι ίδιοι θα διαπιστώσετε, οι αγώνες και οι ευκαιρίες στο ταξίδι της ζωής είναι συνεχείς.

Η Παιδεία είναι μια συνεχής διαδικασία ανάπτυξης και καλλιέργειας της προσωπικότητάς σας και οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ένα σταυροδρόμι για την οριοθέτηση νέων στόχων και το ξεκίνημα νέων προσπαθειών.

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη. Να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία χωρίς φόβο. Έχετε ήδη αποδείξει πολλά. Τώρα προχωρήστε ένα βήμα ακόμη, με εμπιστοσύνη και ελπίδα.

Ευχόμαστε επίσης, καλή δύναμη στις οικογένειές σας που στηρίζουν τις προσπάθειες και τις επιλογές σας, αλλά και στους καθηγητές σας που στάθηκαν αρωγοί και καθοδηγητές μεταλαμπαδεύοντας πολύτιμες γνώσεις και συμβουλές.

Καλή επιτυχία σε κάθε μαθήτρια και κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Μανώλης Μενεγάκης