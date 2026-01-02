Στη θέση του άμισθου θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης παραμένει ο Λεωνίδας Τερζής, Περιφερειακός Σύμβουλος της Π.Ε. Λασιθίου. Η θητεία του παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την παράταση της θητείας των θεματικών Αντιπεριφερειαρχών.

Η παραμονή του κ. Τερζή στη συγκεκριμένη θέση διασφαλίζει τη συνέχιση των δράσεων και των πρωτοβουλιών στον τομέα του αθλητισμού, με έμφαση στην ενίσχυση των τοπικών σωματείων και τη στήριξη της αθλητικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την Περιφέρεια.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση παρατείνεται η θητεία των κατωτέρω θεματικών Αντιπεριφερειαρχών που ορίστηκαν με την αριθμ. 4810/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΗΑ97ΛΚ-ΚΕΚ) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης και η οποία παρατάθηκε με την αριθμ. 791/02-01-2025 όμοια, από τη λήξη της έως 30-06-2026:

1. Αναστασάκη Ιωάννη του Μιχαήλ, Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε. Ηρακλείου, ως άμισθου θεματικού Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας.

2. Βάμβουκα Μιχαήλ του Γεωργίου, Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε. Ρεθύμνης, ως έμμισθου θεματικού Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Επιχειρηματικότητας.

3. Βοργιά Στυλιανού του Δημητρίου, Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε. Ηρακλείου, ως έμμισθου θεματικού Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης.

4. Κώτσογλου Κυριάκου του Γεωργίου, Περιφερειακού Συμβούλου της Π. Ε. Χανίων, ως έμμισθου θεματικού Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Τουρισμού.

5. Μηλάκη Γεωργίας του Δημητρίου, Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε. Ηρακλείου, ως έμμισθης θεματικής Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Πολιτισμού και Ισότητας.

6. Ξυλούρη Νικολάου του Ανδρέα, Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε. Ηρακλείου, ως έμμισθου θεματικού Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Περιβάλλοντος.

7. Σκουλά Νικολάου του Κωνσταντίνου, Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε. Ηρακλείου, ως έμμισθου θεματικού Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα που σχετίζεται με το Συντονισμό και την Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

8. Τερζή Λεωνίδα του Παύλου, Περιφερειακού Συμβούλου της Π. Ε. Λασιθίου, ως άμισθου θεματικού Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Αθλητισμού.

9. Τζεδάκη Σταύρου του Νικολάου, Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε. Ηρακλείου, ως έμμισθου θεματικού Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας.

10. Τσαπάκου Γεωργίου του Χαράλαμπου, Περιφερειακού Συμβούλου της Π. Ε. Χανίων ως

έμμισθου θεματικού Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Πολιτικής Προστασίας.