Από το Σύλλογο Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ανακοινώθηκε ότι δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια υπουργική απόφαση έγκρισης προκήρυξης 196 μόνιμων θέσεων ιατρών ΕΣΥ ( 143 για νοσοκομεία και 53 για δομές ψυχικής υγείας). Στις θέσεις που προκηρύσσονται περιλαμβάνονται 6 θέσεις για το νομό Λασιθίου, από τις οποίες μόνο 1 θέση για το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου (επιμελητή Α αναισθησιολογίας).

Την υπουργική απόφαση μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται για το νομό Λασιθίου είναι:

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Οργανική Μονάδα έδρας ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ): 1 θέση ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α

ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 1 θέση ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ): 1 θέσ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΣΗΤΕΙΑΣ): 1 Θέση ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”: 1 θέση ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ : 1 θέση ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’