Ως ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ θέλουμε να αναδείξουμε τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων που αφορούν όλη την κοινωνία και να σταθούμε δίπλα σε συναδέλφους μας μηχανικούς, οι οποίοι στις υπηρεσίες τους έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, για τις οποίες δε φέρουν ευθύνη αλλά επωμίζονται τις συνέπειες με τεράστιο κόστος.

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) Σητείας, η οποία μετά από μια αλληλουχία ενεργειών από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, οδηγήθηκε στην απώλεια της επάρκειάς της, με δυσμενέστατες επιπτώσεις στην λειτουργία της ΥΔΟΜ Σητείας, στην κοινωνία και τους μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες της Σητείας, αλλά και στην ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου.

Αναλυτικότερα, τον Οκτώβρη του 2024, κι ενώ η ΥΔΟΜ Σητείας είχε την επάρκεια ελάχιστης στελέχωσης με δύο μηχανικούς, με απόφαση Δημάρχου μετακινήθηκε ο προϊστάμενος στο τμήμα Άρδευσης, ενώ τούτο απαγορεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 97Α του Ν.3852/10 όπου ορίζεται σαφώς: ότι… «απαγορεύεται η μετακίνηση Μηχ/κών από τις ΥΔΟΜ ..όταν το εναπομένον προσωπικό δεν καλύπτει τις ανάγκες και καθιστά ανεπαρκή τη λειτουργία της υπηρεσίας». Αμέσως μετά, τοποθετήθηκε προϊστάμενος στην ΥΔΟΜ (με παράλληλα καθήκοντα) ο δ/ντης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Μετα από προσφυγή της μοναδικής εναπομείνασας συναδέλφου υπαλλήλου στην ΥΔΟΜ Σητείας, εκδόθηκε η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία δικαιώθηκε η συνάδελφος ως προς την προτεραιότητα για την κάλυψη της θέσης του αναπληρωτή προϊσταμένου. Αμεσως μετα την εφαρμογή της απόφασης από τη Δημοτική Αρχή (καθυστερημένα κατά δυόμιση μήνες) και την τοποθετηση της συναδελφου στη θεση της αναπληρωτριας προϊσταμενης, ζήτησε εγγράφως από τον Δήμαρχο και την αρμόδια υπηρεσία την επαρκή στελέχωση της ΥΔΟΜ.

Ωστόσο, το Μάρτιο του 2025, εκδόθηκε διαπιστωτικη πραξη απο την Αποκεντρωμενη Διοίκηση Κρήτης, αναφορικά με τη μη επάρκεια της ΥΔΟΜ Σητείας, η οποία μέχρι και σήμερα λειτουργεί κι εκδίδει πράξεις. Η Δημοτική Αρχή η οποία έλαβε γνώση, αφενός δεν ενημέρωσε την ΥΔΟΜ για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης προκειμένου να σταματήσει τη λειτουργία και την έκδοση πράξεων, αφετέρου αντί να άρει τη μη επάρκεια, προσπαθούσε να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες της ΥΔΟΜ σε προσωπικό με την ανάθεση σε υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) της τεχνικής υπηρεσίας, με παράλληλα καθήκοντα σε αυτήν.

Σε ολο το παραπανω χρονικο διαστημα, η μοναδικη συναδελφος στην ΥΔΟΜ Σητειας, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για την αποδυνάμωση της υπηρεσίας, προσπαθησε να επιτελεσει τα καθηκοντα της, εχοντας να αντιμετωπισει εκτος απο το φορτο εργασιας, την πολυνομία, την κακή νομοθέτηση και την απουσία σαφών οδηγιών από το ΥΠΕΝ (εκτός σχεδίου δόμηση), δηλ. τα πάγια προβλήματα των ΥΔΟΜ. Σε αυτην της την προσπαθεια εγινε αποδεκτης καταγγελιων για σοβαρη δυσλειτουργια της ΥΔΟΜ Σητειας – παραβαση καθηκοντος, αδυναμια διεκπεραιωσης υποθεσεων κλπ – καθως και την δυσαρεσκεια της τοπικης κοινωνιας.

Τελικά στις αρχές Δεκεμβρίου 2025 κοινοποιήθηκε στην ΥΔΟΜ Σητείας η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σητείας περί σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Αγίου Νικολάου για την άσκηση εκ μέρους της ΥΔΟΜ του Δήμου Αγίου Νικολάου μόνο της αρμοδιότητας έκδοσης-προέγκρισης οικοδομικών αδειών.

Το αποτελεσμα δηλαδη των ενεργειων της Δημοτικης Αρχης Σητειας, ηταν οτι κληθηκε η ΥΔΟΜ Αγιου Νικολαου, παρα το φορτο εργασιας που εχει ηδη, να επωμιστει και αρμοδιοτητες της ΥΔΟM Σητειας. Να σημειωθεί ότι σήμερα η ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου και το αρμόδιο Τμήμα έκδοσης αδειών λειτουργεί οριακά, με έναν (1) ΠΕ Μηχ/κο με παράλληλη κάλυψη στο γραφείο αυθαιρέτων και στην αναπλήρωση Δ/νσης & δύο (2) ΤΕ μηχ/κους, ενώ η Υπηρεσία καλύπτει ήδη τον Δήμο Οροπεδίου, συνεπώς δεν είναι εφικτό να καλύψει τις ανάγκες ενός επιπλέον δήμου και μάλιστα μεγαλύτερης έκτασης όπως είναι ο Δήμος Σητείας.

Σχετικά με την «παράλληλη» άσκηση καθηκόντων επισημαίνουμε για ακόμα μία φορά, ότι πρέπει να σταματήσει με την κατάλληλη και επαρκή στελέχωση και ορθολογική οργάνωση.

Επίσης η υποκατάσταση προσωπικού που καλύπτει διαρκείς και πάγιες ανάγκες με Συμβασιούχους Ορισμένου Χρόνου ή Υπαλλήλους Αναπτυξιακών Οργανισμών είναι αντισυνταγματική και δε λύνει, αντίθετα διογκώνει τα προβλήματα. Η αναγκαία στελέχωση των Υπηρεσιών πρέπει να γίνει αποκλειστικά με προσωπικό με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και διαφανή διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ.

Παράλληλα η Πολιτεία θα πρέπει να ξεκαθαρίσει επιτέλους το τοπίο με την πολυνομία, την απουσία κωδικοποίησης νομοθεσίας, την κακή νομοθέτηση και τις συνεχείς τροποποιήσεις του ΝΟΚ (ο Ν.4497/17 έχει πάνω από 50 τροποποιήσεις!), ώστε να μην μένει έδαφος για τις πιέσεις αιρετών και πολιτικού συστήματος και την κερδοσκοπία πάνω στο Περιβάλλον.

Επισημαίνουμε ότι κάθε εμπλοκή, ενέργεια ή παρέμβαση αναρμόδιων οργάνων (δημάρχων, αντιδημάρχων κλπ) στις διαδικασίες ελέγχων και τήρησης όλων των νόμιμων προϋποθέσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ουδεμία ισχύ έχει στα έχοντα την αποφασιστική αρμοδιότητα διοικητικά όργανα (Υ∆ΟΜ). Μόνον οι εξουσιοδοτημένοι από τον Προϊστάμενο της Υ.∆ΟΜ. υπάλληλοι συγκεκριμένων ειδικοτήτων είναι αρμόδιοι για τις ανωτέρω διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, για τον έλεγχο νομιμότητας των ως άνω διοικητικών πράξεων, δύναται οιοσδήποτε έχει αντιρρήσεις να προσφύγει κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 4030/2011.

Οι Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) πρέπει να αντιμετωπίζονται από την πολιτεία, τις δημοτικές αρχές και τους πολίτες με τον ανάλογο σεβασμό, επειδή ως θεσμός του ελληνικού κράτους, φέρουν έναν ουσιαστικό συνταγματικό ρόλο, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος, δηλαδή την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος μέσω ορθολογικού χωροταξικού σχεδιασμού και ελέγχου της δόμησης έχοντας την υποχρέωση να εξασφαλίζουν βιώσιμη ανάπτυξη, ισορροπία μεταξύ οικονομικών συμφερόντων και περιβαλλοντικής διαφύλαξης, καθώς και να αποτρέπουν τις αυθαιρεσίες που υπονομεύουν το δημόσιο συμφέρον.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ είναι απέναντι σε κάθε στοχευμένη προσπάθεια διάλυσης και υποβάθμισής των ΥΔΟΜ. Στην προκειμένη περίπτωση οι ενέργειες και οι επιλογές της Δημοτικής Αρχής Σητείας οδήγησαν την ΥΔΟΜ Σητείας στη διάλυση μετακυλώντας τα προβλήματα στην υποστελεχωμένη ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου.

Ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή Σητείας να αναλάβει τις ευθύνες της και να επανορθώσει ΑΜΕΣΑ κάνοντας όλα όσα όφειλε να είχε κάνει εξ αρχής, δηλαδή καλύπτοντας με το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό την υφιστάμενη Υπηρεσία Δόμησης και διασφαλίζοντας την επάρκειά της (η οποία απολέσθη με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής) και την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας του Δήμου Σητείας.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Πολιτικός Μηχανικός

Μαστοράκη Ελένη

Η Γεν. Γραμματέας

Πολιτικός Μηχανικός

Ζωάκη Ελευθερία