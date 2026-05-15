Σε εξέλιξη είναι στην Κρήτη, για τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, δωρεάν έλεγχος φορείας νωτιαίας ατροφίας και κυστικής ίνωσης. Πρόκειται για πιλοτικό πρόγραμμα προγενετικού ελέγχου που οργανώνεται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στην Αθήνα. Σε αυτό έχουν ενταχθεί μονάχα δύο νησιά. Το ένα είναι η Κρήτη και το άλλο η Ικαρία. Το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει από 1 Απριλίου και διαρκεί έως και τα τέλη Ιουνίου.

Μας ενημέρωσε σχετικά η Μαία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου κ. Γεωργία Κατάσου.

Πρέπει να τονιστεί πως η επιστήμη εξελίσσεται, προχωρά και τώρα πλέον μπορεί κανείς να προλάβει πολύ σοβαρά κληρονομικά νοσήματα στο παιδί που μπορεί στο μέλλον να αποκτήσει. Τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία, το 3ο συχνότερο γενετικό νόσημα στην Ελλάδα, τη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από προοδευτική εκφύλιση των νευρώνων του Νωτιαίου Μυελού με αποτέλεσμα την αδυναμία και την ατροφία των μυών του. Επίσης, την Κυστική Ίνωση και την πιο διαδεδομένη μετάλλαξή της που οδηγεί σε βαριά εμφάνιση σοβαρών χρόνιων πνευμονικών λοιμώξεων.

Δωρεάν έλεγχος

Η κ. Κατάσου ενημέρωσε πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα, απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας δηλαδή από 20 έως και 35 ετών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι προσφέρεται αυτή η δυνατότητα στις γυναίκες. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθυνθούν στο τηλ.2841343228 της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Αγίου Νικολάου και να ενημερωθούν πότε μπορούν να επισκεφτούν την κλινική ώστε να γίνει η λήψη.

«Μόλις 5 λεπτά από τον χρόνο τους»

Διευκρίνισε πως η λήψη αίματος είναι μια εξαιρετικά απλή διαδικασία και πως μερικές σταγόνες αίματος από το δάκτυλο του χεριού είναι αρκετές. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε ειδικές κάρτες «Guthrie», οι οποίες στέλνονται στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ενώ έπειτα, οι γυναίκες λαμβάνουν ένα σχετικό αποδεικτικό. Αξίζει να σημειωθεί πως τα κορίτσια, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να αφιερώσουν 5 λεπτά από τον χρόνο τους. Θα προσέλθουν, κατόπιν σχετικής συνεννόησης, στην Μαιευτική Κλινική, δηλαδή στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου, ενώ δεν χρειάζεται να περνούν από το γραφείο κίνησης και να αναμένουν σε ουρές.

Η κ. Κατάσου υπογράμμισε πως είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την περιοχή μας ότι έχουμε μπει σε ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα και μάλιστα δωρεάν και στο Νομό Λασιθίου – να σημειωθεί πάντως ότι οι λήψεις γίνονται μονάχα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Σε περίπτωση που κάποια γυναίκα έχει θετικό αποτέλεσμα, θα επικοινωνήσει μαζί της το ίδιο το Ινστιτούτο Υγείας ώστε να δώσει περαιτέρω οδηγίες.

Εάν ωστόσο το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, στις γυναίκες δίνεται ένα link και ένας συγκεκριμένος κωδικός όπου μπαίνουν και βλέπουν την πορεία του αποτελέσματος.

Σημασία ελέγχου

Ερωτηθείσα η κ. Κατάσου, σε περίπτωση που βρεθεί θετική μια γυναίκα, εάν θα πρέπει να ελεγχθεί και ο σύντροφός της επεσήμανε πως εάν εντοπιστεί μια γυναίκα που είναι φορέας, το ίδιο το Ινστιτούτο Υγείας θα επικοινωνήσει μαζί της και θα την ρωτήσει εάν πρόκειται να μείνει έγκυος, είναι παντρεμένη ή βρίσκεται σε σοβαρή σχέση. Εάν πρόκειται να συμβεί αυτό, γίνεται επίσης προληπτικός έλεγχος στον σύντροφο-άντρα της.

Εάν όμως εντοπιστεί πως και ο σύντροφος είναι φορέας, οι πιθανότητες για να γεννηθεί σε μια μελλοντική κύηση ένα παιδί που να νοσεί είναι 25%. Το 75% θα είναι παιδιά είτε υγιή είτε φορείς. Όμως είναι σημαντικό εάν υπάρξει μια μελλοντική κύηση και γνωρίζουν και οι δυο γονείς ότι είναι φορείς, να γίνει ένας επιπλέον έλεγχος για το έμβρυο και να γνωρίζουν οι γονείς και τα επόμενα σχετικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.

Η εξήγηση

Αποκάλυψε ότι ρώτησε το Ινστιτούτο Υγείας τον λόγο που επέλεξαν νησιά για να ενταχθούν δωρεάν στο πρόγραμμα αυτό. Της απάντησαν λοιπόν πως επειδή θεωρούν ότι οι κοινωνίες σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιο κλειστές και μερικές φορές οι σχέσεις και οι γάμοι είναι πιο ενδογενείς π.χ. μπορούν να γίνονται μεταξύ μακρινών ξαδέρφων κλπ., εγκυμονούν τον κίνδυνο οι δύο σύντροφοι να φέρουν περίπου τον ίδιο γενετικό κώδικα. Πότε στόχος είναι να προληφθεί μια τέτοια κατάσταση.

Παρότρυνση ελέγχου

Ολοκληρώνοντας η κ. Κατάσου ενθάρρυνε τις γυναίκες να επικοινωνήσουν με το νοσοκομείο και να αφιερώσουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους για προληπτικό έλεγχο και ενημέρωση. Τόνισε ότι πρόκειται για μια απλή διαδικασία με μεγάλη αξία, που μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη και την προστασία της υγείας.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ