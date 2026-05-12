Από το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Στη μνήμη του Αρχιτέκτονα Ιωάννη Κ. Παγκάλου, ο Ιωάννης Εμμ. Κοκκίνης, κατέθεσε στους φίλους για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας, 50 ευρώ.

Στη μνήμη του Αντωνίου Μανιουδάκη, η οικογένεια της Αγγελικής και Ρούλας Εμμ Καναβάκη κατέθεσε 150 ευρώ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Η Μαρία και η Αικατερίνη Ταβλά, φαρμακοποιοί, διέθεσαν σημαντικό φαρμακευτικό υλικό για το Μικροβιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου.

Σας ευχαριστούμε για τις προσφορές σας οι οποίες αξιοποιούνται στο Νοσοκομείο με τη συνεργασία των κλινικών και καλύπτουν ανάγκες , επικουρικά με τη διαχείριση του Νοσοκομείου.

Σημαντικές για όλους μας οι προσφορές σας που εκφράζουν πρακτικά την Αλληλεγγύη και την Αγάπη στην κοινωνία μας, που έχει ανάγκη το Νοσοκομείο μας.