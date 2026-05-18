Την Τρίτη 19 Μαΐου στις 12 μ. συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο στον Ξηρόκαμπο με τα εξής θέματα:

– Σύνταξη σχεδίου Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Έργων – Μελετών του Δήμου για το 2026

– Σύνταξη σχεδίου Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2026 του Δήμου για το 2026

– Έγκριση όρων Προγραμματικής Συμφωνίας (Μνημόνιο) μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και της Εταιρίας Νευροεπιστημών και Αποκατάστασης (Ε.Ν.Α.) για τη σύσταση και λειτουργία Δομών Ψυχικής Υγείας για άτομα με νόσο Alzheimer/Άνοια και συναφείς διαταραχές

– Έγκριση 1ου Πρακτικού για την αποδοχή ή μη προσφορών για την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου

– Λήψη απόφασης αναφορικά με την διαχείριση των καταθέσεων που διατηρεί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων η κοινωφελής περιουσία από δωρεά και από δημόσια διαθήκη Στυλιανού Περράκη, που τέθηκε ειδικότερα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών υπέρ της Κοινότητας Καστελλίου Φουρνής

– Γνωμοδότηση για αλλαγή σκοπού της κοινωφελούς περιουσίας του Αντωνίου Γεωργ. Φθενάκη για το ευρισκόμενο στη Νεάπολη και επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής ακίνητο

– Γνωμοδότηση ως προς τη Μ.Π.Ε. του έργου: Δύο ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 132 ΜV στις θέσεις «Πεζα» (ισχύος 79,2 ΜV) και «Κεφαλα-Τραπεζα Κουτσουρα» (ισχύος 52,8 ΜV) και συνοδών έργων οδοποιία, και χερσαίας ηλεκτρικής διασύνδεσης στον Δήμομε φορέα έργου την εταιρεία «Αιολικά Πάρκα Έλικα Θέση Πεζα Μονοπροσωπη ΙΚΕ & Αιολικά Πάρκα Έλικα Θέση Κακό Καστέλι Μονοπρόσωπη ΙΚΕ»

– Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην Γεωργία και εξειδίκευση πίστωσης σε ΑΛΕ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026

– Εξειδίκευση πιστώσεων σε ΑΛΕ του προϋπολογισμού για το 2026

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr).