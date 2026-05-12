Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου στηρίζει την 24ωρη Απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 13 Μαΐου και τις τρείς απεργιακές συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, στην πλατεία Ιεράπετρας και στην πλατεία Σητείας, την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 10:30 π.μ.

Οι συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι όπως και αυτοί του ιδωτικού τομέα βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, ενέργεια και στέγαση εξακολουθούν να εξανεμίζουν τα εισοδήματά τους.

Την ίδια στιγμή επιχειρείται ένας μετασχηματισμός της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, άλλα και της πρόσβασης στα δημόσια αγαθά που θα έχει σαν αποτέλεσμα την διαρκή ενίσχυση της παρουσίας του ιδιωτικού τομέα σε βάρος της παρουσίας του δημόσιου που υποφέρει από την έλλειψη επενδύσεων και την υποστελέχωση, ενώ ενισχύονται οι ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Οι συνάδελφοι διεκδικούν και είμαστε αλληλέγυοι μαζί τους για:

Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς .

Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας2016–2017

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί

Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση

Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου

Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Λασιθίου