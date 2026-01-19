Το Θέατρο της Σητείας ευχαριστεί θερμά την «Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Νομού Λασιθίου» για την εξαιρετική τιμή που μας έκανε, απονέμοντάς μας τον «Τίτλο Τιμής και Ευγνωμοσύνης 2025», αναγνωρίζοντας το έργο των 33 χρόνων παρουσίας μας στον πολιτισμό.

Η βράβευση αυτή μόνο δύναμη και ώθηση μας δίνει για να συνεχίσουμε να παράγουμε έργο και να προσφέρουμε στον τόπο μας.

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, το θέατρο γίνεται διέξοδος και πνευματική τροφή που τόση ανάγκη έχουμε όλοι.