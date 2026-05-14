Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στον δρόμο Καλού Χωριού – Πρίνας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα τετράτροχο όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου τριών μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον αλλοδαπό οδηγό και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για προληπτικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς φέρει ελαφρά τραύματα και είναι καλά στην υγεία του.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.