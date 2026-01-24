Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συγχαρητήρια στον μέχρι πρότινος Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, κ. Νικόλαο Σπυριδάκη, για την προαγωγή του στον βαθμό του Αντιστρατήγου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για την τοποθέτησή του στη θέση του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση μιας μακράς, επιτυχημένης και αξιοπρεπούς πορείας στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, ήθος, διοικητική επάρκεια και βαθιά γνώση των ζητημάτων που αφορούν τόσο την ασφάλεια των πολιτών όσο και τα δικαιώματα και τις ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού.

Ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια για την τοπική μας κοινωνία αποτελεί το γεγονός ότι ο κ. Νικόλαος Σπυριδάκης κατάγεται από τον Νομό Λασιθίου και συγκεκριμένα από τα Μέσα Μουλιανά Σητείας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο τόπος μας συνεχίζει να αναδεικνύει στελέχη με υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς.

Ευχόμαστε στον κ. Αντιστράτηγο καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα, αυξημένα καθήκοντά του, με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί με την ίδια αφοσίωση, συνέπεια και αίσθημα δικαίου το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και την ελληνική κοινωνία συνολικά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικόλαος