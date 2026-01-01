Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Μας αξίωσε και φέτος η ευσπλαχνία του Θεού, να εισέλθουμε σε ένα νέο έτος. Κάθε φορά που ξημερώνει μια νέα χρονιά, όλοι μας προσδοκούμε να είναι καλύτερη από την περσινή σε όλα τα επίπεδα· κυρίως όμως εστιάζουμε να είναι καλύτερη ως προς την πνευματική μας πορεία και ανάπτυξη.

Την πρώτη μέρα του έτους, γιορτάζουμε την Περιτομή και την ονοματοδοσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η οποία έλαβε χώρα την ογδόη ημέρα από τη γέννησή του. Επίσης, γιορτάζουμε και τη μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου, αρχιεπισκόπου της Καισαρείας της Καππαδοκίας.

Η σημερινή «αλλαγή» του χρόνου είναι ευκαιρία για σκέψεις και προβληματισμό πάνω στην έννοια της ροής του χρόνου. Στον Χριστιανισμό, ο χρόνος καθορίζεται από βαθύτατες θεολογικές, ανθρωπολογικές και ηθικές διαστάσεις. Ο απόστολος Παύλος μας προτρέπει να «βγάλουμε από πάνω μας τον παλιό αμαρτωλό εαυτό μας με τις συνήθειές του» (Κολ. 3, 9) και να εκμεταλλευτούμε την κάθε στιγμή της επίγειας ζωής μας για τη σωτηρία μας. Ο Μέγας Βασίλειος μας συμβουλεύει να κάνουμε τούτη τη ζωή σκαλοπάτι για τη μέλλουσα, λέγοντας ότι «τούτος ο αιὠνας είναι της μετανοίας, εκείνος της ανταποδόσεως· τούτος της εργασίας, εκείνος της μισθαποδοσίας· τούτος της υπομονής, εκείνος της παρακλήσεως». Αλλά και ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης προσδίδει στον χρόνο θετική αξία και νόημα, αναδεικνύοντάς τον ως τον τόπο του θεϊκού σχεδίου!

Πριν από την έναρξη της θείας Λειτουργίας, ο διάκονος λέει προς τον ιερέα τη φράση: «Καιρός του ποιήσαι τω Κυρίω». Πρόκειται για φράση παρμένη από το Ψαλτήριο (Ψαλμ. 118, 126), και η οποία σημαίνει ότι «Έφτασε η ώρα να ενεργήσει ο Κύριος».

«Καιρός του ποιήσαι τω Κυρίω», λοιπόν. Διαφορετικά, εάν ο Χριστός απουσιάσει από τον χρόνο που διατρέχουμε, τότε ποτέ δεν θα ανακαινιστεί ο χρόνος μας. Θα παραμείνει πάντοτε παλαιός και θανατηφόρος. Νέος χρόνος υπάρχει για όσους αφήνουν τον Ιησού να τον ανανεώσει.

Η νέα αυτή χρονιά, απλώνεται μπροστά μας σαν ένα απάτητο ακόμη μονοπάτι. Όποια κι αν είναι η ηλικία μας, από μας εξαρτάται αν το μονοπάτι θα το κάνουμε «οδόν Κυρίου» ή όχι. Από μας εξαρτάται αν για τον εαυτό μας και για τους γύρω μας θα φτιάξουμε δρόμο για τον Ουρανό ή για την Κόλαση -όχι μόνο την αιώνια Κόλαση αλλά και τη σκληρή ανθρώπινη κόλαση της γης.

Ο αληθινά προοδευτικός άνθρωπος συνοδοιπορεί μέσα στον χρόνο με τον Ιησού Χριστό. Με την παρουσία του Χριστού, κάθε χρόνος είναι καινούργιος. Κάθε ημέρα είναι νέα ημέρα. Κάθε λεπτό, είναι πορεία προόδου και προκοπής.

Είθε ο φιλάνθρωπος Θεός, να ευλογήσει το Νέο Έτος. Σας εύχομαι ένα ευτυχισμένο καινούργιο χρόνο, έχοντας συνοδοιπόρο τον Κύριο στη νέα διαδρομή μας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Ιεραπύτνης και Σητείας ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Διάπυρος προς τον εν σαρκί περιτμηθέντα Κύριον

ευχέτης όλων σας