Η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, τους αγώνες της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Λευκορωσία στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:45 και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του ALPHA.

Οι αντίπαλοι της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είναι η Λευκορωσία, η Δανία και η Σκωτία. Η πρώτη θέση στον όμιλο δίνει απευθείας εισιτήριο στο Μουντιάλ, ενώ η δεύτερη θέση θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία μέσω των playoffs.

Το πρόγραμμα της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026:

05/09/25 21:45 Ελλάδα – Λευκορωσία

08/09/25 21:45 Ελλάδα – Δανία

09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα

12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα