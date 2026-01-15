Το συμβούλιο του Λυκείου Ελληνίδων λόγω του τραγικού συμβάντος που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 15 χρόνου παιδιού ακυρώνει την εκδήλωση στις 17/1/26.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του.



Η πρόεδρος του ΔΣ