Ο Σύλλογός μας ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του ότι, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, η Απελευθέρωση των Γυπών και επανένταξης τους στο φυσικό τους περιβάλλον, στο Μυσιριού, ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, για λόγους ασφαλείας των πουλιών.

Η απελευθέρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 15:00.

Ραντεβού για αναχώρηση με τα αυτοκίνητά μας, αύριο Σάββατο, στις 14:20 μπροστά από το Γαλλικό Ξενοδοχείο.

Η προγραμματισμένη εκδρομή της Κυριακής θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με την ίδια ώρα και τον ίδιο χώρο αναχώρησης.

Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σητείας