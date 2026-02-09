Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Σητείας στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η ανοικτή συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης του Γεωπάρκου Σητείας.