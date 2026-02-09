Ο Δήμαρχος Σητείας σας προσκαλεί στην ανοικτή συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης του Γεωπάρκου Σητείας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Σητείας στις 18:00.

Βασικό θέμα της συνεδρίασης είναι ο απολογισμός του 2025 και ο προγραμματισμός των δράσεων για το 2026.

Θα συζητηθούν επίσης θέματα προβολής, οργάνωσης, συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, θέματα υποδομών, συνεργασιών και άλλα θέματα από τους συμμετέχοντες στην συνάντηση.

Η πρόσκληση είναι ανοικτή για συμμετοχή των εθελοντών και των εταίρων – συνεργατών του Γεωπάρκου.

Ο Δήμαρχος Σητείας

Γεώργιος Ζερβάκης