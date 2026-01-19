Η ανακύκλωση αποτελεί την πιο άμεση και αποτελεσματική πράξη ευθύνης που μπορεί να υιοθετήσει κάθε πολίτης, μετατρέποντάς την από μια απλή συνήθεια σε έναν καθημερινό τρόπο ζωής. Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων συμβάλλει καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, εξοικονομώντας φυσικούς πόρους και ενέργεια.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εξαρτάται από τη γνώση μας. Για τον λόγο αυτό, η χρήση ενός αναλυτικού οδηγού ανακύκλωσης είναι απαραίτητη, καθώς μας καθοδηγεί στον σωστό διαχωρισμό των υλικών (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί) και στην ορθή χρήση των μπλε κάδων.

Συμβουλευτείτε τον Οδηγό Σωστής Ανακύκλωσης θετε πώς κάθε μικρή κίνηση μπορεί να επιφέρει μια μεγάλη αλλαγή.

Η ανακύκλωση ξεκινά από εμάς!

Μάνος Δρακάκης

Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Καθαριότητας, Πρασίνου & Ανακύκλωσης