Η έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΣ για το 2026 συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής υπό την προεδρία του Δημάρχου Σητείας Γιώργου Ζερβάκη.

Το θέμα είχε συζητηθεί και στην τελευταία συνεδρίαση Λογοδοσίας, όπως ανέφερε αρχικά ο κ. Ζερβάκης. Πρόσθεσε ότι σύμφωνα και με το πρακτικό της συνεδρίασης της ΔΕΥΑΣ, όπου τέθηκε το ζήτημα, η αλλαγή που προβλέπεται σε σχέση με τα περυσινά δεδομένα είναι η αύξηση ενός ευρώ ανά υδρομετρητή το μήνα, δηλαδή 12 ευρώ ετησίως. Τα υπόλοιπα παραμένουν ως έχουν.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ Γιάννης Αναγνωστάκης επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη εισήγηση σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρίασης δεν προσκομίστηκε στα μέλη της ΔΕΥΑΣ, τα οποία είχαν λάβει στις 24 Δεκεμβρίου άλλη εισήγηση και την ημέρα της συνεδρίασης στις 30 του μήνα υπήρξε προφορική αναφορικά με την προτεινόμενη αύξηση. Επίσης τόνισε ότι η αύξηση δεν αφορά 1 ευρώ αλλά 1,24 ανά μήνα, αφού ο πολίτης πληρώνει το ΦΠΑ και αφορά ένα επιπλέον χαράτσι για τους πολίτες.

Ο σύμβουλος, Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ Σταύρος Συλλιγαρδάκης επανέλαβε τα όσα είχε αναφέρει και κατά την συνεδρίαση της λογοδοσίας. Εστίασε στους λόγους της αύξησης με έμφαση στην υποχρεωτική εναρμόνιση της ΔΕΥΑΣ στην ΚΥΑ με αναπροσαρμογή των δεδομένων και για το λόγο αυτό άλλαξε η εισήγηση.

Η απόφαση για την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ έτους 2026 ελήφθη κατά πλειοψηφία από τη Δημοτική Επιτροπή -όπως και από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ -με τον κ. Αναγνωστάκη να μειοψηφεί επί της απόφασης.

Ημερήσιας διάταξης

Ελήφθησαν αποφάσεις για την Σύνταξη έκθεσης εσόδων -εξόδων Δ΄ τριμήνου 2025, την Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Δημοτικής Επιτροπής Β εξαμήνου έτους 2025. Εγκρίθηκε η μελέτη και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης Κρήτη της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης Γυμνασίου Παλαικάστρου Δήμου Σητείας». Αλλά θέματα αφορούσαν τη συγκρότηση διαφόρων επιτροπών, την απόφαση για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, την αποδοχή όρων πρόσθετης πράξης επί της δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Σητείας» και την αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ