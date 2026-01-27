Επειδή το τελευταίο διάστημα επανέρχονται ανυπόστατες φήμες, κρίνω απαραίτητο να ξεκαθαρίσω δημόσια τη θέση μου αναφορικά με τις αλλαγές στις αντιδημαρχίες.

Ο Δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης –τον οποίο και ευχαριστώ– μου έχει προτείνει εδώ και καιρό θέση αντιδημάρχου, πρόταση την οποία εγώ επέλεξα να αρνηθώ αποκλειστικά λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Οποιαδήποτε αναφορά σε δήθεν υποτίμηση ή «παραγκωνισμό» μου από τον Δήμαρχο είναι απολύτως αναληθής και αποτελεί κακόβουλη φημολογία, προερχόμενη από κύκλους που επενδύουν στη διχόνοια.

Δεν στηρίζω την παράταξη για προσωπική προβολή ή όφελος. Τη στηρίζω με συνέπεια, αξιοπρέπεια και μέχρι τέλους. Τα σενάρια και τις φήμες τα αφήνω σε όσους στερούνται ουσίας.

Με εκτίμηση,

Μανώλης Αυγουστινάκης

Δημοτικός Σύμβουλος