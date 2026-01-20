Με μια κοντινή, εύκολη και ευχάριστη διαδρομή ξεκινά ο Σύλλογός μας το πρόγραμμα της νέας χρονιάς, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν τη φύση γύρω από τη Σητεία.

Η πεζοπορία θα πραγματοποιηθεί σε μια όμορφη διαδρομή στα περίχωρα της πόλης. Η εκκίνηση θα γίνει από τη γέφυρα μπροστά από το Γαλλικό Ξενοδοχείο.

Από εκεί, περνώντας κοντά από τον Πετρά, θα περπατήσουμε με προορισμό την Κάτω Επισκοπή, όπου θα δούμε κάποια αξιοθέατα του οικισμού και μετά από μια στάση για πικ νικ, θα επιστρέψουμε στο σημείο εκκίνησης.

Η πορεία είναι εύκολη και κατάλληλη για άτομα που δεν περπατούν συχνά, καθώς και για παιδιά. Η συνολική απόσταση είναι περίπου 6 χιλιόμετρα και η διάρκεια της διαδρομής υπολογίζεται στις 2 ώρες.

Σημείο συνάντησης: Γέφυρα στην έξοδο της πόλης, μπροστά από το Γαλλικό Ξενοδοχείο

Ώρα συνάντησης: 09:15

Ώρα εκκίνησης: 09:30

Η εκδρομή εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Συλλόγου να προωθήσει την πεζοπορία, να αναδείξει τα ευεργετήματα της και να καλλιεργήσει την αγάπη για τη φύση, ιδιαίτερα στα παιδιά.

Στο πλαίσιο αυτό θα περπατήσουν μαζί μας και παιδιά από το 2ο Δημοτικό σχολείο, στο πλαίσιο της δράσης ” Σχολεία Κόμβοι υγείας” του προγράμματος “ Τροφή για δράση” που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΕΛΜΕΠΑ Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας Σητείας.

Υπεύθυνος εκδρομής Δ.Σ.

Δηλώσεις συμμετοχής:

697 335 7549 – Σφενδουράκης Αργύρης

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι παρακάτω όροι είναι για την καλύτερη και ασφαλέστερη συμμετοχή όλων των μελών στις δραστηριότητες του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας.

Όσοι συμμετέχουν προϋπόθεση είναι να είναι μέλη του Συλλόγου και να έχουν τακτοποιήσει την οικονομική τους οφειλή για το τρέχον έτος. Όσοι δεν είναι μέλη μπορούν να εγγραφούν την ημέρα της εκδρομής. Το κόστος είναι 10 ευρώ το χρόνο και ισχύει μέχρι το 31/12 κάθε έτους.

Το κάθε μέλος συμμετέχει κατόπιν επιθυμίας του στις δράσεις του Συλλόγου με δική του ευθύνη. Ο Σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί αυτού που συμμετάσχει στη δραστηριότητα.

Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά τους.

Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας έχει το δικαίωμα να κάνει επιλογή των συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής και ατομικής ασφάλειας.

Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας έχει το δικαίωμα να απορρίψει συμμετοχή αν δεν τηρεί τους όρους συμμετοχής ή αν δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να συμμετέχει.

Το πρόγραμμα των εξορμήσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απρόβλεπτες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία των διαδρομών και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.