ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Απελευθέρωση και επανένταξη στο φυσικό τους περιβάλλον τριών Όρνιων (Κανναβών) και περίπατος στην διαδρομή Μυσιριού – Ξηρολίμνη

Εκτός προγράμματος εκδρομή θα πραγματοποιήσει ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σητείας αυτή την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Επειδή πολλά μέλη και φίλοι του Συλλόγου, που δεν θα συμμετέχουν στο καθιερωμένο Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού, μας το ζήτησαν, προγραμματίσαμε μια έκτακτη εξόρμηση στη φύση.

Συγκεκριμένα, στην κορυφή του λόφου Μυσιριού στην παλιά στρατιωτική μονάδα(πάνω από τη Ρούσσα Εκκλησιά) https://maps.app.goo.gl/LUguDJFrthWz2dzW7 θα πραγματοποιηθεί από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μας, Μαράκη Νίκο και την ομάδα περίθαλψης Σητείας τριών Όρνεων ( Gyps fulvus)– ένα μοναδικό και εντυπωσιακό θέαμα για όσους βρεθούν εκεί.

Μετά την απελευθέρωση, στις 10:00 περίπου, θα ακολουθήσει περίπατος από το Μυσιριού προς την Ξηρολίμνη και επιστροφή στο σημείο εκκίνησης.

Η διαδρομή είναι εύκολη, μήκους περίπου 5 χιλιομέτρων. Ώρα συγκέντρωσης: 9:15 π.μ. στο πάρκινγκ του Γαλλικού Ξενοδοχείου Αναχώρηση: 9:30 π.μ.

Η μετακίνηση θα γίνει με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Μετά το τέλος της εκδρομής, όσοι επιθυμούν, θα καθίσουμε για φαγητό στη Ρούσσα Εκκλησιά. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 6983514966 Μαράκης Νίκος. Υπεύθυνος εκδρομής Τζουανάκης Νίκος. Σας περιμένουμε.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι παρακάτω όροι είναι για την καλύτερη και ασφαλέστερη συμμετοχή όλων των μελών στις δραστηριότητες του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας.

Όσοι συμμετέχουν προϋπόθεση είναι να είναι μέλη του Συλλόγου και να έχουν τακτοποιήσει την οικονομική τους οφειλή για το τρέχον έτος. Όσοι δεν είναι μέλη μπορούν να εγγραφούν την ημέρα της εκδρομής. Το κόστος είναι 10 ευρώ το χρόνο και ισχύει μέχρι το 31/12 κάθε έτους.

Το κάθε μέλος συμμετέχει κατόπιν επιθυμίας του στις δράσεις του Συλλόγου με δική του ευθύνη. Ο Σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί αυτού που συμμετάσχει στη δραστηριότητα.

Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά τους.

Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας έχει το δικαίωμα να κάνει επιλογή των συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής και ατομικής ασφάλειας.

Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας έχει το δικαίωμα να απορρίψει συμμετοχή αν δεν τηρεί τους όρους συμμετοχής ή αν δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να συμμετέχει.

Το πρόγραμμα των εξορμήσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απρόβλεπτες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία των διαδρομών και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.

Οι ώρες πορείας που αναφέρονται σε κάθε εκδρομή είναι ενδεικτικές, αναφέρονται σε μέσο ορειβατικό περπάτημα και χωρίς τις απαραίτητες στάσεις.