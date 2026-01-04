Ενημέρωση από την σύσκεψη αγροτών της Σητείας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Γενάρη:

Στη χθεσινή σύσκεψη στο Πολύκεντρο Σητείας επιβεβαιώθηκε ότι είμαστε πολύ περισσότεροι αυτοί που έχουμε διαπιστώσει την αφωνία και την αδράνεια που υπάρχει στην περιοχή μας σε σχέση με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι αγρότες της Σητείας. Μία περιοχή η οποία επλήγη απο την πιο ακραία συνεχόμενη ξηρασία της τελευταίας εκατονταετίας και εν μέσω των δυναμικών κινητοποιήσεων των συναδέλφων μας σε όλη τη χώρα και την Ευρώπη, πήραμε την πρωτοβουλία να κάνουμε κάτι, γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο και για αυτό πραγματοποιήσαμε την χθεσινή σύσκεψη των αγροτών της επαρχίας μας στο πολύκεντρο της Σητείας.

Η συζήτηση ήταν πλούσια γύρω από τα προβλήματα που μας απασχολούν όλους ως αγρότες και σύσσωμοι όσοι συμμετείχαμε χθες συμφωνήσαμε ότι είναι αναγκαία η ενδυνάμωση του αγροτικού συλλόγου με εγγραφές και συμμετοχή πολύ περισσότερων αγροτών της Σητείας, για να επιτευθχεί η ενεργοποίηση και η περαιτέρω οργάνωση του, ώστε να δοθεί στον αγροτικό κόσμο της επαρχίας μας βήμα έκφρασης για την ανάδειξη των προβλημάτων που τον απασχολούν τοπικά, η επαφή με την οργανωτική δομη που θα οργανώνει τον αγώνα ώστε αυτά να λύνονται.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αποφασίστηκε η στήριξη των αιτημάτων της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων και η αποστολή αγωνιστικού χαιρετισμού εκ μέρους μας μέσω μηνύματος το οποίο παραθέτουμε στο τέλος.

Έγινε επίσης καταγραφή των προβλημάτων που μας αφορούν τοπικά και αποφασίσθηκε η έκδοση ψηφίσματος που θα επιδωθεί στους υπεύθυνους για την επίλυσή τους, όπως ο Δήμος, οι βουλευτές του νομού μας κ.α. ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η διενέργεια κινητοποιήσεων ώστε να διεκδικήσουμε αυτά που έχουμε ανάγκη. Πρώτη κινητοποίηση που θα ακολουθήσει είναι την Παρασκευή 9 Γενάρη με τα αγροτικά μας οχήματα που θα κατευθυνθούμε στο Δήμο Σητείας για επίδοση του ψηφίσματος μας. Τις επόμενες μέρες θα δωθούν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτή την κινητοποίηση.

Τις επόμενες μέρες θα δοθούν στη δημοσιότητα το ψήφισμα προς τους αρμόδιους φορείς, ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο θα διεκδικήσουμε δυναμικά!

Μην ξεχνάμε! Η Σητεία ειναι ένας τόπος η οικονομία του οποίου εξακολουθεί να βασίζεται στον πρωτογενή τομέα. Σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας ηθικά και πρακτικά για να υπερασπιστούμε το παρόν και το μέλλον μας δυναμικά!

Διεκδικούμε:

-Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς π.χ. Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

-Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες, Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα. Να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα.

-Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής στην περιοχή μας, όπως ένα ολοκληρωμένο και ασφαλές δίκτυο αγροτική οδοποιίας, έργα εμπλουτισμού του υδροφορέα, επισκευή, αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός των δικτύων άρδευσης, κλπ.

-Να εξασφαλιστεί η ενιαία πανελλαδικά ολοκληρωμένη επιστημονικά άρτια και ασφαλής εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας με ευθύνη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των υπηρεσιών του.

-Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.

-Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

-Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

-Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής. Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

-Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

-Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

-Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

-Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

-Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

-Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Πρώτα ενωνόμαστε!

Μετά οργανωνόμαστε!

Μετά Νικαμε!!!

Ακολουθεί ο χαιρετισμός, που αποφασίστηκε στην χθεσινή σύσκεψη, προς την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων, που συνεδριάζει σήμερα 4/1 στα Μάλγαρα:

«Οι αγρότες απο την Σητεία,

την ξηροθερμικότερη περιοχή της Ευρώπης, η οποία πλήττεται 3 χρόνια τώρα απο ακραία ανομβρία με συνολικό ύψος βροχής ανα έτος 120 χιλιοστών και μείωση στην παραγωγή ελαιολάδου στην οποία κατά κύριο λόγο δραστηριοποιούμαστε 80%,

Χαιρετίζουμε τους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα που αγωνίζονται για το δίκαιο των αιτημάτων μας,

σας συμπαραστεκόμαστε και ταυτόχρονα οργανωνόμαστε για να σας στηρίξουμε εμπράκτως το αμέσως επόμενο χρονικά διαστήμα με δυναμικές κινητοποιήσεις

διεκδικώντας άμεση αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μας των 3 τελευταίων χρόνων καθώς και κάθε αίτημα που ψηφίζεται απο την πανελλήνιο συντονιστικό όργανο μπλόκων.

Καλή χρονιά!

Καλή δύναμη!

Με τη νίκη! Σητεία, 3 Γενάρη 2026»