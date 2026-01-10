Θα θέλαμε να επαναλάβουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τις οικογένειες Καταπότη και Φραγκούλη, για τη δωρεά ακινήτου, εντός του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπής, προς το Δήμο Σητείας.

Να διευκρινίσουμε ότι στη διαδικασία υπογραφής της δωρεάς παρευρέθηκε εκ μέρους της οικογένειας Καταπότη, η δωρήτρια κα Μαρία Καταπότη και εκ μέρους της οικογένειας Φραγκούλη, το πληρεξούσιο μέλος της οικογένειας κα Μάγδα Ζωγραφάκη, κάτι το οποίο εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε.

Υπογραμμίζουμε την σπουδαιότητα παρόμοιων ενεργειών και είμαστε ευγνώμονες για τη γενναιόδωρη προσφορά των οικογενειών η οποία ενισχύει το πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Σητείας