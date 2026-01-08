Ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σητείας ( ΦΟΡΣΣ ) ανακοινώνει στα μέλη του ότι στις 14 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου ΙΤΑΝΟΣ , θα πραγματοποιηθεί Γενική Εκλογό Απολογιστική Συνέλευση, Οικονομικός Απολογισμός, και Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

