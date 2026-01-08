Ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σητείας (ΦΟΡΣΣ) ανακοινώνει στα μέλη του ότι στις 14 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου ΙΤΑΝΟΣ , θα πραγματοποιηθεί Γενική Εκλογό Απολογιστική Συνέλευση, Οικονομικός Απολογισμός, και Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 18 Ιανουαρίου ημέρα Κυριακή, στον ίδιο χώρο και ώρα 11:30 το πρωί και μετά την Γενική Συνέλευση και τις Αρχαιρεσίες, θα ακολουθήσει και η κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου.
Όσοι από τα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση, είτε ηλεκτρονικά στο mail [email protected] είτε εγγράφως στο κατάστημα «Οπτικά Αράθυμος» έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.
Ο Ο
Πρόεδρος Γραμματέας
Αργύριος Σφενδουράκης Παύλος – Αλέξανδρος Καπετανάκης