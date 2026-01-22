Σημαντικά ζητήματα που άπτονται του τουρισμού για την περιοχή του Δήμου Σητείας τέθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση Λογοδοσίας, από την κ. Μαρία Γιαννακάκη. Συγκεκριμένα, η Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος ζήτησε ενημέρωση σχετικά «τόσο με τον απολογισμό -αποτελεσματικότητα και συμπεράσματα της πολιτικής της δημοτικής αρχής για την τουριστική περίοδο των δύο τελευταίων ετών, όσο και για τον σχεδιασμό και τις ενέργειες για τα επόμενα χρόνια.

Εισηγούμενη το θέμα, η κ. Γιαννακάκη ανέφερε αρχικά ότι ο Δήμος Σητείας είναι τουριστικός δήμος και μέσω ΦΕΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ο τουρισμός είναι ζητούμενο για την ανάπτυξη και την οικονομία του τόπου. Εστίασε σε αναφορά του Δημάρχου Σητείας κ. Γιώργου Ζερβάκη την 1/5/2025 σύμφωνα με την οποία «ο τουρισμός είναι υψηλά στην ατζέντα γιατί η Σητεία δεν απολαμβάνει ακόμα το μερίδιο της τουριστικής ανάπτυξης που της αναλογεί». Επίσης σε σχετική απάντηση για τον τουρισμό στην Σητεία, πριν μερικούς μήνες της Εντεταλμένης Συμβούλου Τουρισμού και Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρίας Νικητάκη σύμφωνα με την οποία σε γενικές γραμμές ήταν καλά τα πράγματα, με αναφορά ωστόσο για 40 μέρες τουρισμό κι αλλαγή των δεδομένων. Επιπρόσθετα εστίασε στην αναφορά του κ. Ζερβάκη στις 26/6/25 στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με τους αρμόδιους φορείς του τουρισμού, ότι ο Δήμος Σητείας επιπλέον διαθέτει Γραφείο Τουρισμού με τον νέο ΟΕΥ, το οποίο είναι στελεχωμένο με προσωπικό πλήρως καταρτισμένο, με εμπειρία στο αντικείμενο του τουρισμού κι εξωστρέφειας.

«Να θυμίσω ότι υπάρχει Σύμβουλος Τουρισμού, η κ. Παπαδάκη -εκτός της Εντεταλμένης Συμβούλου Τουρισμού, εκτός του Γραφείου Τουρισμού κι εκτός του κ. Βασιλάκη (ΟΑΣ) που ασχολείται με τον τουρισμό», πρόσθεσε η κ. Γιαννακάκη. Έθεσε σειρά ερωτημάτων στη συνέχεια, επισημαίνοντας «βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός στην Σητεία είναι σε πτώση. Εγώ τουλάχιστον αυτό εισπράττω και από τους δημότες και τους επαγγελματίες του τουρισμού. Οι τελευταίες χρονιές δεν ήταν καλές.

Θέλω λοιπόν να ρωτήσω για να δούμε πώς θα δουλέψει η δημοτική αρχή στην κατεύθυνση ανάπτυξης και τόνωσης της τουριστικής περιόδου, αν έχουμε στον προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας και τι ποσό υπάρχει για την τουριστική προβολή του Δήμου, εάν έχουμε συνεργασία, επιδοτήσεις που μπορούμε να ζητήσουμε σαν τουριστικός δήμος από τον ΕΟΤ και το υπουργείο Τουρισμού; Το εύλογο ερώτημα από τους δημότες, τους ξενοδόχους και όλους μας είναι γιατί είχαμε αυτή την πτώση στις πτήσεις, γιατί τελικά δεν είχαμε κρουαζιερόπλοια σύμφωνα και με την υπόσχεση η οποία επαναλαμβάνεται και τις επόμενες χρονιές; Τι συνεργασίες υπάρχουν, αν υπάρχουν; Τι επικοινωνίες έχετε τόσο για το πτητικό έργο όσο και τις ακτοπλοϊκές προσεγγίσεις, θα υπάρξει διεύρυνση;».

Καταλήγοντας η κ. Γιαννακάκη τόνισε «έχοντας ο Δήμος ενισχυθεί τόσο με Σύμβουλο Τουρισμού, όσο και με το Γραφείο Τουρισμού -να πας πείτε τα πρόσωπα, τα οποία ασχολούνται-, θέλουμε να μάθουμε και γιατί τα λεγόμενα μεγάλα τουριστικά γραφεία απέσυραν τις πτήσεις τις οποίες είχαν προγραμματίσει και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για αυτό;».

Προσπάθειες

Ο κ. Ζερβάκης τόνισε ότι «το κομμάτι του τουρισμού είναι πολύ σύνθετο και δύσκολο, δύσκολο γιατί πάντα πρέπει να διαχειρίζεται από ανθρώπους, οι οποίοι να είναι αμιγώς άνθρωποι του τουρισμού με επαγγελματική εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση.

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από την δημοτική αρχή για να μπορέσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο να αυξήσουμε το τουριστικό προϊόν στην Σητεία. Με τους συμβούλους του τουρισμού, με τις εκθέσεις που συμμετέχουμε, με την εξωστρέφεια, τις επαφές που κάνουμε, με τις ανταλλαγές δημοσιογράφων, με επικοινωνίες, έντυπα, site που δημιουργούμε τώρα, με τον οποιοδήποτε τρόπο. Να μιλήσω για την περυσινή χρονιά, όπου αποτυπώθηκε πράγματι ότι όντως οι αριθμοί στην Κρήτη ήταν αυξημένοι σχετικά, αλλά δυστυχώς αποτυπώθηκε μία οικονομική στενότητα όχι μόνο για την περιοχή της Σητείας, αλλά σε όλη την Κρήτη, η οποία -αν μη τι άλλο- έδειξε ότι κάποια δεδομένα στον τομέα του τουρισμού έχουν αλλάξει.

Σχετική συζήτηση έγινε και πρόσφατα με τους ανθρώπους του τουρισμού, της εστίασης. Να πούμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος τουριστών των προ-προηγούμενων ετών, οι οποίοι επισκεπτόταν την Σητεία μέσω τουριστικών πρακτορείων με λεωφορεία, δυστυχώς αυτό το κομμάτι του τουρισμού έχει χαθεί για την Σητεία. Γνωρίζετε ότι μια φορά στο Βάι πήγαιναν κάθε μέρα τριάντα, σαράντα, πενήντα λεωφορεία και αυτή τη στιγμή μετράμε ένα ή δύο λεωφορεία την ημέρα. Διότι έχουν αλλάξει, αυξηθεί οι προορισμοί στην Κρήτη και οι τουριστικοί πράκτορες θεωρούν ότι δεν είναι συμφέρον να φέρνουν κάποιους ανθρώπους από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά στην περιοχή τη δικιά μας.

Εμείς κάνουμε πολλές προσπάθειες και τις κάνουμε δημόσια, δεν έχουμε κρύψει ποτέ τίποτα σε ό,τι αφορά το τί κάνουμε για τον τουρισμό. Αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες που έχουν γίνει και από τον Κωστή (εννοώντας τον κ. Βασιλάκη προφανώς), το Λιμενικό Ταμείο κι από όλους τους ανθρώπους σχετικά με τη δυνατότητα αύξησης του πτητικού έργου στο αεροδρόμιο Σητείας, είναι πολλές, δε μπορείτε να φανταστείτε».

Πτήσεις

«Έχουμε», συνέχισε, «ένα φάκελο γεμάτο από καθημερινά έγγραφα κι επαφές με τις εταιρείες ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα αύξησης των πτήσεων στο αεροδρόμιο. Χρηματοδοτήσαμε κι ολοκληρώσαμε μια μελέτη τεχνοοικονομική, σκοπιμότητας για να μπορέσουμε να συνδέσουμε την Σητεία με τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πάρει και την διαβεβαίωση από τον ίδιο τον κ. Τζιτζικώστα ότι θα την χρηματοδοτήσουν την γραμμή σαν επιδοτούμενη.

Ωστόσο οι επαφές που έχουν γίνει με τις εταιρείες δεν δίνουν το δικαίωμα να χαρούμε γιατί οι εταιρείες αναφέρουν ότι μπορεί μεν να βγει ο διαγωνισμός για την συγκεκριμένη γραμμή από το υπουργείο, αλλά ίσως να μην τις συμφέρει, αφού δεν έχουν αεροπλάνα αυτή τη στιγμή -είναι όλα στον αέρα- και ζητούμενο είναι και το οικονομικό κομμάτι. Δίνοντας αυτό το παράδειγμα θέλω να πω ότι πολλά θέματα δεν έχουν να κάνουν μόνο με εμάς».

Κρουαζιέρα

«Είμαστε σε άμεση επαφή με τον ΕΟΤ. Συμμετείχαν στην έκθεση του Αμβούργου οι κ. Κ. Βασιλάκης και Μ. Αϊλαμάκης για να δούμε πως μπορούμε να ενισχύσουμε την κρουαζιέρα διότι θεωρούμε ότι είναι κάτι που μπορεί σε χρόνο δεύτερο ή τρίτο να δώσει τη δυνατότητα κάποιων προσεγγίσεων, από την στιγμή που το λιμάνι της Σητείας έχει όλες τις προϋποθέσεις και όλες τις απαιτούμενες συνθήκες και δικαιολογητικά ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει ένα κρουαζιερόπλοιο. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τον ΕΟΤ για να μπορέσουν οι κ. Βασιλάκης και Αϊλαμάκης να πάνε στην μεγαλύτερη έκθεση για την κρουαζιέρα στο Μαϊάμι, να φιλοξενηθούμε στο περίπτερο του ΕΟΤ με τους ανθρώπους του οποίου έχουμε άριστη συνεργασία», πρόσθεσε.

Πάρκο

«Στο πλαίσιο επίσης της ενίσχυσης του τουρισμού ιδιαίτερα στη νότια περιοχή, εγκρίθηκε χρηματοδότηση για τη δημιουργία θαλάσσιου πάρκου στην περιοχή της Ανάληψης, κάτι πολύ σημαντικό. Ένα πρόσθετο στοιχείο επισκεψιμότητας κι αύξησης των δευτερευόντων κλάδων -στην συγκεκριμένη περίπτωση του θαλάσσιου- του τουρισμού. Γίνονται συνέχεια προσπάθειες, καινούρια site, καινούρια video που θα παρουσιάζουν την Σητεία στα διεθνή φόρα που θα πηγαίνουμε. Σε όλες τις εκθέσεις που γίνονται συμμετέχει ο ΟΑΣ και χρηματοδοτεί κι ενισχύει όλους τους ανθρώπους του τουρισμού», υπογράμμισε.

Περιμένοντας αποτελέσματα

Εκ νέου αναφέρθηκε στην συνεργασία με ανθρώπους του τουρισμού όπως με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης κ. Μιχάλη Βλατάκη και την εκ νέου επίσκεψή του στη Σητεία.

«Έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες, ότι μπορούμε κάνουμε για να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτόν τον τόπο, τον οποίο προσπαθούμε να έχουμε ελκυστικό, καθαρό. Για τον οποίο κάνουμε τα πάνδεινα για να βελτιωθεί επιτέλους αυτός ο δρόμος για να υπάρχει πρόσβαση, κάνουμε ότι μπορούμε για τις ελλείψεις του αεροδρομίου να τις φτιάξουμε εμείς, παρ’ ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα και μεταξύ μας δεν έχουμε την υποχρέωση, όχι μόνο την υποχρέωση, τη νομική υπόσταση να το κάνουμε. Αλληλογραφίες καθημερινά. Πρόσφατα ξαναστείλαμε με την παραίνεση του Γιάννη Καρνιαδάκη για να βελτιωθεί η περίφραξη.

Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε την εικόνα ότι ο τόπος αυτός έχει δυνατότητες κι ότι μπορεί πραγματικά να υποδεχθεί ένα αρκετό και σοβαρό αριθμό επισκεπτών για να βελτιωθεί η καθημερινότητα και η οικονομία.

Όλες αυτές οι ενέργειες δεν είναι μετρήσιμες και δεν αποτυπώνονται από τη μια στιγμή στην άλλη για να πεις έκανες αυτό κι απέδωσε καρπούς. Είναι όλα συνδυασμός πράξεων, συνδυασμός όλων των ανθρώπων του τουρισμού κι αλλαγής νοοτροπίας όλων των ανθρώπων του τουρισμού. Πρέπει να αλλάξει η καθημερινότητά μας, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τον επισκέπτη, πολλά πράγματα», τόνισε.

Προβολή

Η κ. Γιαννακάκη στην δευτερολογία της ευχαρίστησε για την απάντηση σημειώνοντας «πάντως τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά, αυτό είναι κοινή ομολογία. Δεν ξέρω γιατί οι πράκτορες που είχαν το πρόγραμμα για την Σητεία τελικά δεν ήρθαν κι αυτοί που είχαν προσεγγίσει, δεν συνέχισαν.

Άρα όλα αυτά καλά, αυτός που θα φέρει τον κόσμο όμως είναι το γραφείο, ο λεγόμενος πράκτορας, τα μεγάλα τουριστικά γραφεία κι αν δεν έχουμε την επικοινωνία υποθέτω, με αυτούς που κινούν τον κόσμο, αν δεν είμαστε συμμέτοχοι, να συνδιαφημιστούμε, με τους επαγγελματίες που αυτοί κινούν τον κόσμο -πέρα από τους ανεξάρτητους επισκέπτες- δεν θα έχουμε τη διαφορά».

