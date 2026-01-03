Μέσα στο εορταστικό κλίμα των ημερών το απόγευμα της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου 2026, μετά τον Αρχιερατικό Εσπερινό στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Αικατερίνης πόλεως Σητείας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος ευλόγησε τη Βασιλόπιτα της Ιεράς Μητροπόλεως στη δεύτερη έδρα της, την πόλη της Σητείας.

Στη σύντομη προσλαλιά του ο Σεβ. κ. Κύριλλος με λόγο μεστό και θεολογικό σημείωσε ότι ο χρόνος είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο, προκειμένου μέσα σε αυτόν να εργάζεται τη σωτηρία του, γι᾽ αυτό δοξάζουμε τον Άναρχο Θεό που μας αξίωσε να εισέλθουμε στο νέο έτος 2026.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους Εφημερίους και κυρίως τους συνταξιούχους που συνεχίζουν να επιτελούν το λειτούργημά τους, εργαζόμενοι άπαντες με αφοσίωση και φιλότιμο για την προαγωγή του Ενοριακού έργου τους, αποτελώντας το στήριγμα για τους κατοίκους των χωριών μας, καθώς το κτύπημα της καμπάνας και η τέλεση των ιερών Ακολουθιών και της Θείας Λειτουργίας δίνουν ζωή στον τόπο.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους παριστάμενους τοπικούς άρχοντες, τον εντιμότατο Δήμαρχο Σητείας κ. Γεώργιο Ζερβάκη με τους συνεργάτες του, τη Βουλευτή του Ν. Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη και όλους τους εκπρόσωπους φορέων και αρχών της Σητείας για την αγαστή συνεργασία, καθώς κοινός σκοπός όλων είναι η πρόοδος και η ανάπτυξη του τόπου μας.

Τέλος ευχήθηκε ολόψυχα σε όλους καλή, ευλογημένη, καρποφόρα και ειρηνική χρονιά, γεμάτη υγεία και πνευματική προκοπή.

Μετά την Απόλυση, κατά τα ειωθότα, ο Σεβασμιώτατος μοίρασε σε όλους τη Βασιλόπιτα και το νέο ημερολόγιο τσέπης της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, και ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα του ναού.

Στον Αρχιερατικό Εσπερινό και στην ευλόσγηση της Βασιλόπιτας έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Ηγούμενος της Ι. Μονής Τοπλού Σητείας, ο Παν/τος Προηγούμενος της Μονής Αρχιμ. Φιλόθεος Σπανουδάκης και οι Εφημέριοι των Ενοριών της πόλης και των χωριών του Δήμου Σητείας και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Παρέστησαν ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γεώργιος Ζερβάκης, η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μάρω Νικητάκη, ο Αντιδήμαρχος κ. Κώστας Λυμπερίου, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Εμμανουήλ Αϊλαμάκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Δασκαλάκης και Ιωάννης Καρνιαδάκης, και αρκετοί ευσεβείς χριστιανοί της περιοχής.