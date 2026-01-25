Την ΑΝΑΤΟΛΗ απασχολεί η εξέλιξη του δημογραφικού ζητήματος. Σε προηγούμενο δημοσίευμά μας αναφερθήκαμε αναλυτικά στην εξέλιξη των γάμων, των σύμφωνων συμβίωσης, των γεννήσεων, των διαζυγίων και των θανάτων όπως προέκυψαν από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από τα ληξιαρχεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολης. Σήμερα επανερχόμαστε για να αποτυπώσουμε την εικόνα που σχηματίσαμε από τα στατιστικά δεδομένα που πήραμε από το ληξιαρχείο του Δήμου Σητείας. Σε άλλη σελίδα παρουσιάζουμε της Ιεράπετρας.

Διακυμάνσεις στους γάμους

Σταδιακή μείωση και έντονες διακυμάνσεις παρουσιάζει ο αριθμός των γάμων που καταγράφηκαν στο ληξιαρχείο του Δήμου Σητείας τα τελευταία χρόνια.

Πιο αναλυτικά, το 2021 καταγράφηκαν 56 γάμοι, αριθμός που θεωρείται σχετικά υψηλός και πιθανότατα επηρεασμένος και από την «εκτόνωση» αναβολών προηγούμενων ετών λόγω της πανδημίας. Το 2022 παρατηρήθηκε αισθητή μείωση με τους γάμους να περιορίζονται στους 38, γεγονός που σηματοδότησε μια σαφή υποχώρηση. Το 2023 ακολούθησε μια σαφή ανάκαμψη με τον αριθμό να αυξάνεται στους 44 γάμους, χωρίς ωστόσο να επανέλθει στα επίπεδα του 2021. Η βελτίωση αυτή αποδείχθηκε προσωρινή, καθώς το 2024 οι γάμοι μειώθηκαν και πάλι αγγίζοντας τους 38, επιστρέφοντας στα χαμηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών. Η καθοδική τάση συνεχίστηκε και το 2025, όπου καταγράφηκαν μόλις 35 γάμοι, αριθμός που αποτέλεσε έναν από τους χαμηλότερους της τελευταίες πενταετίας.

Σε συνολικό επίπεδο η εικόνα που διαμορφώνεται για τον Δήμο Σητείας είναι ανησυχητική καθώς η μείωση των γάμων συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό πρόβλημα και τη συρρίκνωση του τοπικού πληθυσμού.

Η εξέλιξη των διαζυγίων

Την πενταετία 2021-2025 τα καταγεγραμμένα διαζύγια στο Ληξιαρχείο Σητείας, παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις. Το 2021 καταγράφηκαν 24 διαζύγια ενώ το 2022 σημειώθηκε αισθητή μείωση με 16 διαζύγια. Ωστόσο το 2023 ο αριθμός ανέκαμψε φτάνοντας τα 25 ενώ το 2024 σημειώθηκε η υψηλότερη τιμή της πενταετίας με 32 διαζύγια. Το 2025 ο αριθμός επανήλθε στα 25. Τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει μια καθορισμένη τάση αλλά αντίθετα εμφανίζονται έντονες ετήσιες διακυμάνσεις.

Αύξηση στα σύμφωνα συμβίωσης

Αυξητική φαίνεται πως είναι η τάση των ανθρώπων προς τα σύμφωνα συμβίωσης. Πιο συγκεκριμένα, το 2021 τα σύμφωνα συμβίωσης του Ληξιαρχείου Σητείας ήταν 15, το 2022 μειώθηκαν πολύ ελαφρά σε 14, ενώ το 2023 αυξήθηκαν σημαντικά αγγίζοντας τα 22. Η άνοδος συνεχίστηκε και το 2024 που τα σύμφωνα συμβίωσης έφτασαν τα 24. Το 2025 ο αριθμός των συμφώνων ήταν ξανά 24.

Μικρές διακυμάνσεις στους θανάτους

Τα στοιχεία δείχνουν ότι την περίοδο 2021-2025 οι θάνατοι παρουσιάζουν μια σχετική σταθερότητα με μικρές αυξομειώσεις από έτος σε έτος.

Το 2021 καταγράφηκαν 197 θάνατοι, το 2022 παρατηρείται μια αισθητή αύξηση στους 223 ενώ το 2023 ακολούθησε μια ελαφριά μείωση στους 212 θανάτους. Στη συνέχεια το 2024, ο αριθμός ξεκίνησε να υποχωρεί φτάνοντας τους 196 θανάτους ενώ το 2025 οι θάνατοι ήταν 200. Συνολικά δεν διαπιστώθηκε κάποια πολύ έντονη ανοδική ή καθοδική τάση.

Ελεύθερη πτώση των γεννήσεων

Στο Νοσοκομείο Σητείας παρατηρείται μια έντονη και φθίνουσα πορεία στις γεννήσεις την τελευταία πενταετία (2021-2025). Το 2021 καταγράφηκαν 24 τοκετοί, όμως την επόμενη χρονιά η εικόνα επιδεινώθηκε δραματικά καθώς το 2022 σημειώθηκαν μόλις 6 γεννήσεις. Το 2023 η κατάσταση παρέμεινε σχεδόν σταθερή, με 7 γεννήσεις ενώ το 2024 η δραματικότητα της κατάστασης κορυφώθηκε, αφού πραγματοποιήθηκε μόνο ένας τοκετός σε ολόκληρο το 2024. Το 2025 παρουσίασε μια μικρή αλλά όχι ουσιαστική βελτίωση, με 4 γεννήσεις.

Η συνολική εικόνα βέβαια των γεννήσεων που αποκομίζουμε, εξαρτάται όχι μόνο από την δημογραφική κατάσταση της περιοχής, που σίγουρα είναι προβληματική, αλλά και από την κατάσταση στο υποστελεχωμένο Νοσοκομείο Σητείας και τη δυνατότητα που έχει να πραγματοποιήσει τοκετούς και να παρακολουθεί την πορεία μιας εγκυμοσύνης, ή και με την ασφάλεια που νιώθουν οι ίδιες οι εγκυμονούσες να πραγματοποιήσουν εκεί τον τοκετό.

Η μείωση των γεννήσεων σε κάθε περίπτωση πάντως συνδέεται και με τη γενικότερη πληθυσμιακή συρρίκνωση, τη φυγή των νέων ανθρώπων και την αίσθηση ανασφάλειας που οδηγεί πολλά ζευγάρια να αναβάλλουν τη δημιουργία οικογένειας. Χωρίς όμως στοχευμένες παρεμβάσεις και ουσιαστική στήριξη, οι αριθμοί αυτοί δυστυχώς δύσκολα θα αλλάξουν…

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ