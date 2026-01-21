Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Προληπτικών Εξετάσεων που διοργανώνουν το Υπουργείο Υγείας και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ.Ειρήνη Αγαπηδάκη σε συνεργασία με τις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ και τους τοπικούς φορείς θα πραγματοποιηθεί δράση στην εξής περιοχή:
22/1/2026 : Τουρλωτή, Αγροτικό Ιατρείο
Οι δράσεις περιλαμβάνουν 09:00-11:00 επισκέψεις κατ’οίκον σε πολίτες που αδυνατούν ν μετακινηθούν και 11:00-14:00 στο σταθερό σημείο, όπου μπορεί να προσέλθει όποιος επιθυμεί.
Θα πραγματοποιηθούν:
- Λήψη του ατομικού ιστορικού
- Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
- Μέτρηση οξυγόνου
- Μέτρηση δείκτης μάζας σώματος
- Όπου κριθεί, μέτρηση γλυκόζης και αιμοσφαιρίνης/ αιματοκρίτη
- Συστάσεις από τον ιατρό
- Εμβολιασμός κατά της εποχιακής γρίπης για όποιον επιθυμεί
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ τους.