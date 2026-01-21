Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Προληπτικών Εξετάσεων που διοργανώνουν το Υπουργείο Υγείας και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ.Ειρήνη Αγαπηδάκη σε συνεργασία με τις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ και τους τοπικούς φορείς θα πραγματοποιηθεί δράση στην εξής περιοχή:

22/1/2026 : Τουρλωτή, Αγροτικό Ιατρείο

Οι δράσεις περιλαμβάνουν 09:00-11:00 επισκέψεις κατ’οίκον σε πολίτες που αδυνατούν ν μετακινηθούν και 11:00-14:00 στο σταθερό σημείο, όπου μπορεί να προσέλθει όποιος επιθυμεί.

Θα πραγματοποιηθούν:

Λήψη του ατομικού ιστορικού

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

Μέτρηση οξυγόνου

Μέτρηση δείκτης μάζας σώματος

Όπου κριθεί, μέτρηση γλυκόζης και αιμοσφαιρίνης/ αιματοκρίτη

Συστάσεις από τον ιατρό

Εμβολιασμός κατά της εποχιακής γρίπης για όποιον επιθυμεί

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ τους.