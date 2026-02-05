Ιερή Ελιά Καβουσίου – Αζοριάς – Κάστρο
(κυκλική διαδρομή)
Μία από τις πιο όμορφες και εμβληματικές διαδρομές του νομού μας θα έχει την ευκαιρία να περπατήσει ο Σύλλογός μας την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, μαζί με τους φίλους μας από τον Ορειβατικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου.
Η πεζοπορία θα ξεκινήσει από την αρχαία ελιά του Καβουσίου. Από εκεί θα ανέβουμε για λίγο τον επαρχιακό δρόμο έως την Παναγία την Πρωτοσεπτεμβριανή και τον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε το όμορφο καλντερίμι δίπλα στον τσιμεντένιο καταπότη, το οποίο ελίσσεται στην άκρη του φαραγγιού έως το σημείο όπου βρίσκεται η σιδερένια γέφυρα. Από εκεί θα προχωρήσουμε προς τον ερειπωμένο οικισμό Μυλωνιές.
Στη συνέχεια θα κινηθούμε σε χωματόδρομο και στο μονοπάτι Ε4 έως τον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου και κατόπιν θα επιστρέψουμε στην αφετηρία μας στην Ιερή Ελιά.
Πρόκειται για μία πανέμορφη και ιδιαίτερα εμβληματική διαδρομή, που αξίζει να περπατήσει κανείς.
Χαρακτηριστικά διαδρομής:
• Μήκος: 9 χιλιόμετρα
• Υψομετρική διαφορά: 500 μέτρα
• Διάρκεια: περίπου 4 ώρες
• Βαθμός δυσκολίας: 1+
Υπεύθυνος εκδρομής: Τζουανάκης Νίκος
Συγκέντρωση μπροστά από το Κολυμβητήριο Κέντρο Νεότητας στις 7:45, αναχώρηση στις 8:00 για Καβούσι.
Θα κινηθούμε με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Η συμμετοχή στα καύσιμα, θα γίνεται σε συνεννόηση με τον οδηγό.
Δηλώσεις συμμετοχής:
Έως και την Παρασκευή το βράδυ
στο τηλέφωνο: 693 205 2785 (Θαλασσινού Φούλα)
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι παρακάτω όροι έχουν στόχο την καλύτερη και ασφαλέστερη συμμετοχή όλων στις δραστηριότητες του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας:
• Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η ιδιότητα μέλους του Συλλόγου και η τακτοποίηση της ετήσιας οικονομικής υποχρέωσης.
• Όσοι δεν είναι μέλη μπορούν να εγγραφούν την ημέρα της εκδρομής. Το κόστος εγγραφής είναι 10€ ετησίως και ισχύει έως 31/12 κάθε έτους.
• Κάθε μέλος συμμετέχει στις δράσεις του Συλλόγου με δική του ευθύνη. Ο Σύλλογος δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε συμβάν αφορά τους συμμετέχοντες.
• Οι γονείς φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τα παιδιά τους.
• Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής ή αποκλεισμού συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής ή ατομικής ασφάλειας.
• Ο αρχηγός έχει επίσης το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη συμμετοχή σε άτομα που δεν τηρούν τους όρους ή δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.
• Το πρόγραμμα των εξορμήσεων ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία της διαδρομής και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.
• Οι αναφερόμενες ώρες πορείας είναι ενδεικτικές και αφορούν μέσο ρυθμό πεζοπορίας, χωρίς τις απαραίτητες στάσεις.
