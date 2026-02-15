Στο πλαίσιο μιας εξαιρετικής συνεργασίας με τον Δήμο Σητείας και με την αμέριστη υποστήριξη του, εντός της πόλης της Σητείας βρίσκονται σε εξέλιξη τα γυρίσματα της παραγωγής της ΕΡΤ «ΠΟΛΕΙΣ», με αναφορά στις πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, μέσα από μια πολυεπίπεδη ματιά που συνδυάζει ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία.

Ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης, παρουσία και της Αντιδημάρχου Πολιτισμού κας Βέρας Περράκη, υποδέχτηκε στο γραφείο του την υπεύθυνη παραγωγής, δημοσιογράφο κα Μαρία Κουφοπούλου και τον σκηνοθέτη κ Βαγγέλη Ευθυμίου, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την σημαντική αυτή συνεργασία η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στη Σητεία να αναδείξει την πλούσια ιστορία της μέσα από ένα αξιόλογο τηλεοπτικό προϊόν αλλά θα δώσει την ευκαιρία και σε εμάς τους ίδιους να γνωρίσουμε καλύτερα τη νεότερη ιστορία μας.

Η παραγωγή της ΕΡΤ «ΠΟΛΕΙΣ» συνθέτει ένα ολιστικό οπτικοακουστικό αφιέρωμα σε πόλεις που συχνά δεν έχουν προβληθεί διεξοδικά σε πανελλαδικό επίπεδο. Καλύπτει τόσο ιστορικές πτυχές όσο και σύγχρονες κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις της ζωής στις ελληνικές πόλεις με στόχο να αναδειχθεί η ιστορία μέσα από σημαντικά γεγονότα εστιάζοντας στην πολιτιστική κληρονομιά αλλά και η σύγχρονη ζωή, στις παραδόσεις, τα τοπικά ήθη μέχρι και στις σύγχρονες προκλήσεις και κοινωνικές εξελίξεις.

Η επίσημη παρουσίαση του ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθεί στη Σητεία, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με τη συμμετοχή της ΕΡΤ και όλων των συντελεστών που συνέβαλαν στην υλοποίησή του.

Η τελετή θα αποτελέσει μια σημαντική πολιτιστική στιγμή για την πόλη, καθώς θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της δημόσιας τηλεόρασης, δημιουργοί, σκηνοθέτες, δημοσιογράφοι, τεχνικοί και τοπικοί φορείς που στήριξαν την παραγωγή.