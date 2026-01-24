Η ΣΤΕΛΛΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ταξίδεψε από την Ιεράπετρα ως την Ήπειρο με γεμάτες αίθουσες και δυνατές συγκινήσεις και τώρα …… στη Σητεία.

Ένα έργο για τον έρωτα, την ελευθερία και τις επιλογές που μας καθορίζουν.

«…η γυναίκα είναι άμοιρο πλάσμα, δεν ορίζει το είναι της…»

Ή μήπως ήρθε η ώρα να το διεκδικήσει;

Η Στέλλα… το αστέρι που καίει.

Ο Μίλτος… το αίμα που ζητά να δεθεί.

Γύρω τους, η Μαρία, ο Μήτσος, η Αννέτα, ο Αλέκος, ο Πίπης, η Μάνα, ο Αντώνης.

Μια κοινωνία ολόκληρη πάνω στη σκηνή.

Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης συνομιλεί με το χθες, το σήμερα και το αύριο.

Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου, με υπερηφάνεια και αγάπη για το θέατρο, μοιράζεται αυτή την παράσταση με το κοινό της Σητείας.

Ένα έργο που δεν τελειώνει με το χειροκρότημα —μένει μέσα μας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία: Πόπη Δασκαλάκη

Ακορντεόν: Μαρία Μεταξάκη

Κινησιολογία: Νατάσα Αρέθα Ενδυματολογία: Δέσποινα Φανουράκη

Σκηνικά: Λευτέρης Γαλυμιτάκης, Νίκος Λιοντάκης

Φωτισμοί: Νίκος Νικολουδάκης

Φωτογραφία: Ανδρέας Δρανδάκης, Γιώργος Κουφάκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Δήμητρα Παπάζογλου

Κομμώσεις: Μαρία και Ειρήνη Κουβάκη, Βαλάντης

Αφίσα: Γιώργος Κουφάκης

ΠΑΙΖΟΥΝ

Μαριάννα Λασηθιωτάκη

Γιάννης Μανιαδάκης

Άγγελος Κουφάκης

Ιωάννα Ζουριδάκη

Εμμανουέλα Πιπεράκη

Μάνος Καροφυλάκης

Κωστής Μαυρικάκης

Κωστής Μάλτας

Δημήτρης Μιχελάρος

Μάχη Κουφάκη

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας 2025–2026