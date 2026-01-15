Ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης συνοδευόμενος από την Αντιδήμαρχο Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας κα Μαριάννα Ξενικάκη, παρευρέθηκε στο Γκαλά Παραδοσιακής Διατροφής που πραγματοποιήθηκε για ακόμα μία χρονιά με μεγάλη επιτυχία από το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Δικαιολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) που εδρεύει στη Σητεία.

Μια πρωτοβουλία η οποία διοργανώθηκε εξολοκλήρου από τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου με την καθοδήγηση της κας Αντωνέλλας Ψαρουδάκη, Επ. Καθηγήτριας του τμήματος, με αναφορά στη μεσογειακή διατροφική κληρονομιά και τη διαχρονική της αξία για την υγεία και τον πολιτισμό, με στόχο την ανάδειξη του πλούτου των τοπικών προϊόντων και τη σημασία της παραδοσιακής διατροφής στη σύγχρονη εποχή, γεφυρώνοντας την επιστημονική γνώση με την καθημερινή διατροφική πρακτική και προβάλλοντας τη μεσογειακή διατροφή όχι μόνο ως διατροφικό πρότυπο, αλλά και ως στοιχείο πολιτιστικής ταυτότητας.

Παρουσιάστηκαν παραδοσιακά εδέσματα, βασισμένα σε αγνά, τοπικά υλικά, όπως το ελαιόλαδο τα χόρτα κ.α. ενώ η φετινή διοργάνωση είχε στο επίκεντρο τα ψάρια και θαλασσινά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην εκπαιδευτική διάσταση της εκδήλωσης, καθώς μέσα από σύντομες παρουσιάσεις τονίστηκε η σημασία της μεσογειακής διατροφής στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη συνολική ευεξία, συνδέοντας την επιστημονική γνώση με τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες.