Χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου τελέστηκε η Δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης ενώ ακολούθησε ο Αγιασμός των Υδάτων στο λιμάνι της πόλης υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου, παρουσία πλήθος κόσμου.

Τον εορτασμό τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ Γιάννης Ανδρουλάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού κ Λεωνίδας Τερζής,η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μάρω Νικητάκη, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας Σητείας κ Νίκος Τζαβολάκης, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, φορέων και συλλογικοτήτων.

Ο Δήμαρχος Σητείας ευχήθηκε ούριους ανέμους στους ανθρώπους της θάλασσας και μια καλή σε επάρκεια νερού χρονιά, επισημαίνοντας τις ανάγκες σε υδάτινους πόρους οι οποίες παραμένουν αυξημένες.